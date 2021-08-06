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金門大學研究團隊開發「素食界天菜」 多款商品受關注

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門大學食品科學系賴盈璋教授團隊最近嚴選非基改黃豆，由台灣香蕉樹篩選純化後之天貝菌進行發酵，經特殊製程，製作出「天貝」已陸續開發出不少商品。圖／金大提供
金門大學食品科學系賴盈璋教授團隊最近嚴選非基改黃豆，由台灣香蕉樹篩選純化後之天貝菌進行發酵，經特殊製程，製作出「天貝」已陸續開發出不少商品。圖／金大提供

有「素食界的天菜」之稱的「天貝」，保留黃豆本身富含的營養和功效，在歐美與東南亞國家相當風行，金門大學食品科學系賴盈璋教授團隊最近就嚴選非基改黃豆，由台灣香蕉樹篩選純化後之天貝菌進行發酵，經特殊製程，無濃厚的酸味與發酵味並具低脂、高鈣、高蛋白與降血脂與好吸收等好處，預料未來將成為健康食品的新選項。

「天貝」（英文名稱為Tempe或Tempeh）流行於歐美與東南亞國家，產品富含優質蛋白質、異黃酮、維生素B群、鈣質等，且幾乎不含膽固醇、低脂，富含植物固醇，並可抑制膽固醇吸收，降低高血脂風險。因此，天貝也被譽為是「超級食物」、「田裡的牛排」、「素食界的天菜」。

賴盈璋表示，台灣將生物技術列入新興產業名單之一，就目前金門產業而言，更以酒類發酵最為成熟。未來可善用發酵技術在生物科技產業上嶄露頭角，並進入門檻較高之生物科技領域。目前該研究團隊已研發出天貝堅果棒、天貝醬及天貝餅乾等產品，未來將更進一步朝植物奶及植物肉的方向前進。

金大校長陳建民指出，建立健康的飲食生活型態，是身體健康的先決條件，也是遠離慢性疾病的重要關鍵。此外，由於近年來全球以植物、素食為飲食的人口比例也逐年增長，該校食品系研發團隊所開發的新產品除能有效補充人體蛋白質等營養素之外，對於地方產業經濟的發展，也提供了參考方向與實務技術。

金大表示，這項研發產品由科技部「台金鏈結之農食檢測技服平台」及「高教深耕計畫」共同支持，並由科技部輔導成立之校級生物科技暨健康產業研究中心協力開發完成，對於該校特色之展現又增添了更寬廣的面向。

金門大學的賴盈璋教授研究團隊，目前已研發出天貝堅果棒、天貝醬及天貝餅乾等產品，都頗受各界喜愛。圖／金大提供
金門大學的賴盈璋教授研究團隊，目前已研發出天貝堅果棒、天貝醬及天貝餅乾等產品，都頗受各界喜愛。圖／金大提供
金門大學食品科學系賴盈璋教授團隊最近開發出「天貝」，未來將成為健康食品的新選項。圖／金大提供
金門大學食品科學系賴盈璋教授團隊最近開發出「天貝」，未來將成為健康食品的新選項。圖／金大提供

東南亞 金門

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