伊甸慢飛天使「有話對你說」 一句我愛你父親心被融化

伊甸基金會早療中心在疫情期間停課不停學，透過電話、線上或是郵寄教材，為早療家庭家長提供更多喘息時間；7月27日降二級後回復正常，東港早療中心為迎接父親節特別舉辦「有話對你說」活動，早療兒家長在父親節前夕動手製作「愛的傳聲筒」，拍下親子互動照片上傳粉絲專頁，展現慢飛天使父親的感性溫柔的一面，也為疫情下的父親節增添儀式感。

東港早療中心說，長達兩個多月的疫情三級警戒，有些家長反映和孩子長期相處真的有些疲累，尤其家有身心障礙的慢飛天使，需要更多的支持及關懷；中心透過電話、線上或是郵寄教材，為家長分憂解勞，部分孩子家裡沒有平板、電腦和網路，無法參加線上教學，老師指導家長使用家中現有的物品自製教具，把做家事變成遊戲，教保師也會提供到宅服務。

疫情警戒三級打亂早療中心既有的教學步驟，中心在「停課不停學」期間發現，偏鄉有的家長是從事零工或時薪工作，面對孩子自學須請防疫照顧假，家中餐食需求增加、收入卻短少，普遍面臨家庭生計難以維持、孩子自學資源不足和家長照顧孩子壓力增加等問題，需要外界協助投入更多資源關懷支持，還好7月27日降二級後回復正常上課。