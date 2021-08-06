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高雄鳳山又傳道路塌陷50公尺 水利局：護岸基礎淘空

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄鳳山中崙國中後方道路發生路面塌陷災情，長度將近50公尺。圖／取自李雅靜臉書
高雄鳳山中崙國中後方道路發生路面塌陷災情，長度將近50公尺。圖／取自李雅靜臉書

高雄連日雨下不停，高雄鳳山中崙國中後方道路發生路面塌陷災情，長度將近50公尺。市府水利局表示，因連日強降雨導致護岸基礎淘空，背填土流失導致柏油路面裂開與下降，溪旁護岸道路塌陷不利通行，水利局調派大型機具打鋼板樁，水利局已施設警戒線，避免人車誤入。

高雄連續一周降雨，高雄氣象站今天統計，桃源、茂林、六龜、杉林等區的24小時累積雨量都超過200毫米。水土保持局也針對高雄山區發布67處土石流紅色警戒、35處黃色警戒。

今早鳳山區油管路20巷（中崙國中後方）又出現路面塌陷的情況，高雄市議員李雅靜在臉書提醒民眾小心。

水利局指出，中崙國中後方鳳山溪護岸水防道路塌陷，此處災害是防汛搶險道路，連日強降雨導致護岸基礎淘空、伸縮縫加大、後方背填土流失，造成下陷、AC路面開裂。水利局調派大型機具進場，預計要在護岸上設置鋼板樁，減緩側向土壓力，避免災情擴大，另同步啟動後續災害復建設計作業，。

鳳山溪旁護岸道路塌陷不利通行，水利局設路障，避免人車誤入。圖／水利局提供
鳳山溪旁護岸道路塌陷不利通行，水利局設路障，避免人車誤入。圖／水利局提供

護岸 李雅靜 六龜

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