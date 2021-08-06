高雄鳳山又傳道路塌陷50公尺 水利局：護岸基礎淘空

高雄連日雨下不停，高雄鳳山中崙國中後方道路發生路面塌陷災情，長度將近50公尺。市府水利局表示，因連日強降雨導致護岸基礎淘空，背填土流失導致柏油路面裂開與下降，溪旁護岸道路塌陷不利通行，水利局調派大型機具打鋼板樁，水利局已施設警戒線，避免人車誤入。

高雄連續一周降雨，高雄氣象站今天統計，桃源、茂林、六龜、杉林等區的24小時累積雨量都超過200毫米。水土保持局也針對高雄山區發布67處土石流紅色警戒、35處黃色警戒。

今早鳳山區油管路20巷（中崙國中後方）又出現路面塌陷的情況，高雄市議員李雅靜在臉書提醒民眾小心。