金棧遊港8月復航 優惠價「爸」氣十足百元遊港

近期民眾終於盼到降級微解封，金棧遊港即將重新回到高雄港服務旅客。高雄市輪船公司特別推出金棧遊港強勢回歸優惠活動，自即日起至29日推出復航優惠價，全面優惠價200元。

輪船公司董事長黃淑美今天表示，日前因全台疫情3級警戒，觀光航線配合防疫停航，現警戒管制降級，金棧遊港也將重新啟航。從棧貳庫出發帶著旅客欣賞美麗高雄港灣，即日起至29日推出復航優惠價全面新台幣200元（原價300元），7、8日兩天特別加碼推出專屬爸爸限定優惠，與子女同遊，爸爸只要100元，招待大家帶著爸爸來遊高雄港共度父親節。

輪船公司建議，可選擇搭乘週六夕陽線欣賞高雄港的夕陽美景，或是週日亞灣線從海上欣賞高雄流行音樂中心、大港橋等建設帶來獨家回憶。航班配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，採間隔入座，每航班降載僅搭載72人，並實施實聯制，量測體溫、全程配戴口罩並禁止飲食。

高雄港是高雄市最具代表性的特色景點，尤其是週六夕陽線，觀光遊港輪特別航行至第一港口防波堤，有機會可一覽高雄港海平面的懸日，以及被夕陽染成金色的海面。

週日的亞灣線，特別航行到亞洲新灣區與愛河灣區，從海上欣賞高雄流行音樂中心、大港橋，在遊港輪寬闊的甲板上，把高雄港的景色當成拍照背景，船上空間開闊，更有大面積全開放式甲板，客艙也採間隔入座保持防疫距離，讓民眾可安心的來高雄港透透氣。

「金棧遊港」8月份航班時間分別為週六下午5時40分夕陽線、週日下午4時10分亞灣線，航程60分鐘，有專人導覽、遊港。船班位置有限，額滿為止，民眾可預約購票（預約專線07-2262888轉607、610），現場購票及搭乘地點在棧貳庫。