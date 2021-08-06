回憶墾丁森林遊樂區舊時光 屏東林管處徵感動故事

民國57年正式成立的墾丁國家森林遊樂區至今已邁入第53個年頭，林務局屏東林管處辦「墾森風采 找尋青春美好舊光景」活動，邀民眾一同回憶那一年在墾丁發生的感動故事。

成立已經53年的墾丁森林遊樂區前身是「墾丁公園」，林管處表示，在出國旅行還沒普及的70年代，到墾丁就像到異國旅遊，可以感受南方的熱帶風情，無論畢業旅行、度蜜月、家庭旅遊都必遊的墾森，曾是台灣每年百萬人次的旅遊景點。

但在出國旅遊風氣盛後，墾森人氣下滑，流失年輕族群，近年以退休族旅遊較多，屏東林管處設計許多年輕人喜愛的攀樹、定向活動等，吸引年輕族群。

林管處表示，「墾森風采 找尋青春美好舊光景」網路分享活動，不限年齡，邀請民眾一同回憶在墾森發生的故事，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，可與家人們一起翻出塵封許久的舊照片，分享曾在墾森發生過的趣事，探索不同年代的墾森風貌，回顧專屬於自己的美好時光。

林管處表示，網路分享活動至9月31日止，只要在活動網站（https://forms.gle/owrrU4uvJoLJLXif8）上傳與家人或朋友到墾森出遊的照片及感動故事，並在墾森粉專的活動貼文上按讚分享給親友們（https://www.facebook.com/ktforestarea/），就有機會抽墾森限定好禮-桌上森林浴擴香桌飾。

林管處表示，對網路操作不熟悉的民眾，將墾森舊照片、故事及聯絡資訊郵寄至屏東林區管理處（900屏東市民興路39號育樂課）。