陳其邁捐月薪、特別費 邱于軒再籲市府官員跟進

國民黨高市議員邱于軒昨天質詢時要求市長陳其邁將首長特別費、公關費減半投入防疫。高市府今天證實，陳其邁已捐1個月薪水及特別費，一共31萬多元投入救助及慰勞防疫人員。

邱于軒昨天在議會質詢時，要求陳其邁將首長特別費、公關費等減半，投入防疫資源以苦民所苦。陳其邁當場答詢表示「薪水捐出來沒問題」。

民進黨高雄市議員陳致中今天上午在臉書爆料陳其邁已完成相關捐款，「不僅沒減半還是全部」，反批質疑的人「雞嘴變鴨嘴」（俚語意喻「理虧」）。

高市府今天證實，陳其邁昨天下午已捐月薪新台幣16萬7478元至社會局社會救助金專戶；另再捐1個月特別費14萬4000元，分別用於慰勞衛生局、警察局人員。

幕僚低調表示，除了捐款外，陳其邁一向關心、照顧醫護警消等防疫人員，也很能體會第一線防疫人員辛勞。市府自5月中COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，就有提供防疫人員疫調獎金、工作津貼，若因此隔離或確診也有相關補助。

邱于軒則表示，對於陳其邁捐月薪、特支費投入防疫「非常好」，也建議高市府其他官員跟進。至於自己是否跟進？她說，除了薪水，也會邀請友人一起著手籌措待用餐，為選區大寮、林園區生活艱難民眾送暖，同時也可以幫助餐飲商家。