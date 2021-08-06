快訊

雲林台西大雨狂轟 縣府宣布中午12點起停班停課

被赤字放逐的GOAT？球王梅西「21年足球分手」震撼彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳承長者生活智慧 記載屏東隘寮社區溫度的黃荊薰香

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣內埔鄉隘寮社區傳承長者生活智慧，與流行花漾設計坊合作，將社區常見的傳統民俗植物「黃荊」製成薰香，以新穎的包裝設計，打造「荊隘185」品牌，為社區產業發展走出新路，長輩們開心製作薰香，邊做邊回憶以前生活。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉隘寮社區傳承長者生活智慧，與流行花漾設計坊合作，將社區常見的傳統民俗植物「黃荊」製成薰香，以新穎的包裝設計，打造「荊隘185」品牌，為社區產業發展走出新路，長輩們開心製作薰香，邊做邊回憶以前生活。記者劉星君／攝影

屏東縣內埔鄉隘寮社區傳承長者生活智慧，與流行花漾設計坊合作，將社區常見的傳統民俗植物「黃荊」製成薰香，以新穎的包裝設計，打造「荊隘185」品牌，顛覆大家對黃荊蚊香的想像，為社區產業發展走出新路。

位於185縣道、隘寮溪左岸的隘寮社區，溪畔旁、住家圍籬邊，常可以看到滿地、俗稱埔姜仔的黃荊。黃荊，在社區長者們眼裡，可以製作掃把、竹簍、搖籃、筷子等生活物品，還可以製作竹蜻蜓、陀螺等童玩，燃燒後的灰燼，還可以用來作鹼粽，當蚊蟲繁多的夏天，更可以用驅蚊蟲、作為天然蚊香。

隘寮社區發展協會理事長潘玉燕說，社區發展協會也是關懷據點，在與據點長輩們聊天過程中，發現「黃荊」作物是長輩們早期生活記憶，也是重要的文化植物。

潘玉燕說，185沿山公路是多元族群據點，有平埔族，黃荊是平埔族與原住民文化植物，平埔族夜祭或原民婦女頭上會帶黃荆，黃荆有除障、除穢又有淨化功能，參加祭典時可以淨化，也讓活動順利完成。原住民vuvu將黃荊放在額頭，有遮蔭、驅蚊功能。

潘玉燕說，原本讓社區長輩們將過去的生活智慧重現，近30名平均年齡81歲的長輩們卻做出興趣，她與社區志工們將這些手作黃荊薰香化身社區產品，並在曾昭雄老師指導、縣府農村再生專案推動辦公室的輔導下，將黃荊作為社區產業發展重點。

潘玉燕說，推出黃荊系列沐浴用品、黃荊蛋等熱賣商品，運用縣道185、黃荊、與地名三大元素意象，打造「荊隘185」品牌，今年將過往長輩們手工製作黃荊薰香重新設計包裝，推出清新、雋永禮盒。

隘寮社區以「荊隘185」品牌推出「黃荊香」清新雋永禮盒款，也將陸續推出黃荊香身體乳等系列商品，營業額的5%將運用在社會福利等服務工作項目，另外5％用於社區經營，增加社區就業機會，讓社區能永續發展。洽詢網站https://www.ai-liao.com.tw、訂購專線：08-799-5044、0983-757-387內埔鄉隘寮社區發展協會。

屏東縣內埔鄉隘寮社區傳承長者生活智慧，與流行花漾設計坊合作，將社區常見的傳統民俗植物「黃荊」製成薰香，以新穎的包裝設計，打造「荊隘185」品牌，顛覆大家對黃荊蚊香的想像，為社區產業發展走出新路。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉隘寮社區傳承長者生活智慧，與流行花漾設計坊合作，將社區常見的傳統民俗植物「黃荊」製成薰香，以新穎的包裝設計，打造「荊隘185」品牌，顛覆大家對黃荊蚊香的想像，為社區產業發展走出新路。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉隘寮社區傳承長者生活智慧，與流行花漾設計坊合作，將社區常見的傳統民俗植物「黃荊」製成薰香，以新穎的包裝設計，打造「荊隘185」品牌，顛覆大家對黃荊蚊香的想像，為社區產業發展走出新路。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉隘寮社區傳承長者生活智慧，與流行花漾設計坊合作，將社區常見的傳統民俗植物「黃荊」製成薰香，以新穎的包裝設計，打造「荊隘185」品牌，顛覆大家對黃荊蚊香的想像，為社區產業發展走出新路。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉隘寮社區傳承長者生活智慧，與流行花漾設計坊合作，將社區常見的傳統民俗植物「黃荊」製成薰香，以新穎的包裝設計，打造「荊隘185」品牌，顛覆大家對黃荊蚊香的想像，為社區產業發展走出新路。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉隘寮社區傳承長者生活智慧，與流行花漾設計坊合作，將社區常見的傳統民俗植物「黃荊」製成薰香，以新穎的包裝設計，打造「荊隘185」品牌，顛覆大家對黃荊蚊香的想像，為社區產業發展走出新路。記者劉星君／攝影

平埔族 品牌

延伸閱讀

海砂屋都更仍有3戶未同意 新北：再溝通未果可提代拆

苗栗教養院發生虐死案 四監委聯手申請自動調查

還在找破水點 8天沒水汐止居民哭訴太苦了

連日大雨 屏東農損面積161公頃、損失逾1600多萬

相關新聞

BMW百萬名車行經破胎 高雄馬路一周內破4天坑

受颱風外圍環流影響，高雄連日降起豪大雨，至今天凌晨止共出現4起「天坑」，高雄市工務局表示，極端氣候下，地下管線造成的坑洞...

高雄燕巢今晨傳樹倒阻斷通行 相關單位於一小時內排除

高雄連日豪雨，受颱風影響也颳起大風，今天上午燕巢四林路南六舊廠西往東湖內巷，傳路樹倒塌，巡邏員警發現後，隨即放置交通錐、...

傳承長者生活智慧 記載屏東隘寮社區溫度的黃荊薰香

屏東縣內埔鄉隘寮社區傳承長者生活智慧，與流行花漾設計坊合作，將社區常見的傳統民俗植物「黃荊」製成薰香，以新穎的包裝設計，...

豪雨轟炸6天4處坑 陳其邁：重車多、地下管線也多

高雄市6天出現4處路面塌陷事件，最新一起是今天凌晨發生在前鎮區一心路與文衡路的道路坑洞。市長陳其邁表示，高雄市是砂質地形...

那年在墾丁公園美麗回憶 林管處邀你分享當年的悸動

由日治時代熱帶植物植育場延續迄今的屏東墾丁國家森林遊樂區，早年是台灣的必遊景點，今年邁入第53個年頭，林務局屏東林區管理...

回應藍營議員要求？陳其邁捐薪水與特支費31萬防疫

高雄市議員邱于軒昨日在高雄市議會要求市府官員特別費公關費全數減半，資源投入防疫、紓困。高雄市長陳其邁答詢說，他個人的薪水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。