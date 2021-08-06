傳承長者生活智慧 記載屏東隘寮社區溫度的黃荊薰香

屏東縣內埔鄉隘寮社區傳承長者生活智慧，與流行花漾設計坊合作，將社區常見的傳統民俗植物「黃荊」製成薰香，以新穎的包裝設計，打造「荊隘185」品牌，顛覆大家對黃荊蚊香的想像，為社區產業發展走出新路。

位於185縣道、隘寮溪左岸的隘寮社區，溪畔旁、住家圍籬邊，常可以看到滿地、俗稱埔姜仔的黃荊。黃荊，在社區長者們眼裡，可以製作掃把、竹簍、搖籃、筷子等生活物品，還可以製作竹蜻蜓、陀螺等童玩，燃燒後的灰燼，還可以用來作鹼粽，當蚊蟲繁多的夏天，更可以用驅蚊蟲、作為天然蚊香。

隘寮社區發展協會理事長潘玉燕說，社區發展協會也是關懷據點，在與據點長輩們聊天過程中，發現「黃荊」作物是長輩們早期生活記憶，也是重要的文化植物。

潘玉燕說，185沿山公路是多元族群據點，有平埔族，黃荊是平埔族與原住民文化植物，平埔族夜祭或原民婦女頭上會帶黃荆，黃荆有除障、除穢又有淨化功能，參加祭典時可以淨化，也讓活動順利完成。原住民vuvu將黃荊放在額頭，有遮蔭、驅蚊功能。

潘玉燕說，原本讓社區長輩們將過去的生活智慧重現，近30名平均年齡81歲的長輩們卻做出興趣，她與社區志工們將這些手作黃荊薰香化身社區產品，並在曾昭雄老師指導、縣府農村再生專案推動辦公室的輔導下，將黃荊作為社區產業發展重點。

潘玉燕說，推出黃荊系列沐浴用品、黃荊蛋等熱賣商品，運用縣道185、黃荊、與地名三大元素意象，打造「荊隘185」品牌，今年將過往長輩們手工製作黃荊薰香重新設計包裝，推出清新、雋永禮盒。