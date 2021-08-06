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粉絲期盼 「#TeamTaiwan IN 2021一卡通」6日開賣

中央社 / 高雄6日電

東奧羽球男雙「麟洋配」奪金，冠軍戰終局那一記神準壓線球畫面更是深植人心。一卡通公司將於今晚開賣有台灣隊、IN壓線等設計版面元素的「#TeamTaiwan IN 2021一卡通」。

2020東京奧運中華隊成績亮眼，尤其羽球男子雙打王齊麟、李洋在冠軍戰終局一記神準壓線球的畫面，更是深植人心，讓全民跟著一起熱血沸騰。

東京奧運期間全民關注各項賽事，各粉絲團也紛紛發揮各式創意為台灣選手加油，其中一卡通公司臉書小編也在粉絲專頁發起按讚留言「敲碗活動」，短短不到1天，至8月3日就已吸引超過7300人按讚、逾5400則留言及700次的分享，人氣超強，順利爭取發卡，今天最終版正式卡面曝光，將於今晚正式開賣。

臉書上「敲碗活動」原意是想延續冠軍氣勢，為台灣選手集氣，沒想到粉絲們反應熱烈，也促成這張卡片發行。一卡通公司表示，在正式發行前，關於版面的呈現內部也經多方討論，考量目前相關圖案創作者及二次創作過多，避免版權爭議，保留台灣隊及IN壓線的元素來設計版面，也期望持續凝聚全民對選手及賽事支持，繼續為台灣隊加油。

一卡通說明，為更詳實紀錄羽球男子雙打冠軍戰終局神準壓線球的畫面，一卡通特別將邊界線調整成觀眾視角，並呈現羽球於球場落下的精彩時刻，這一球不只是代表奧運金牌到手的喜悅，更是代表整個台灣選手為國家為個人榮譽拚搏的台灣精神。

卡面有#TeamTaiwan字樣，除了標註「台灣隊」，更暗藏「挺台灣」諧音；另右下角標註IN 2021字樣，除了抓住精彩時刻的IN（界內）意涵，也為2020東奧在2021年舉辦留下紀錄，增添紀念及趣味性，是一個雙關用語。

為持續支持台灣選手挹注經費，一卡通公司也宣布「#TeamTaiwan IN 2021一卡通」每張預購價新台幣200元，每售出1張將捐出100元給重點培訓運動選手的學校，作為訓練經費或參賽經費使用。

預購開賣時間特別選定為奪金的一刻，從2021年8月6日晚上8時54分至8月14日為止，於momo購物網（https://ipass.pse.is/3k2tmv）採限時不限量方式預購。

此外，8日上午11時起至14日期間，在7-ELEVENibon也將同步開放預購，粉絲們別錯過收藏的機會，也呼籲大家持續關注台灣選手及體育發展，成為台灣選手堅強的後盾，支持國手持續為國爭光，讓世界看見台灣。

一卡通 東京奧運

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