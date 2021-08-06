高市防水閘門補助尚有經費 開放第3階段申請
有鑑劇烈天氣造成積淹水恐成常態，高雄市政府水利局鼓勵位處低窪地區市民建置防水閘門，目前補助經費仍有餘額，第3階段即日起開放申請到月底，且申請資格大幅放寬。
水利局表示，近年極端降雨頻頻，今年梅雨鋒面伴隨劇烈天氣造成高雄地區多處積淹水，每小時100毫米以上強降雨恐越來越頻繁，積淹水可能變成常態。低窪地區透過防水閘門建置等非工程手段，可降低因積淹水造成的財損。
水利局水利養護科表示，經過2階段申請，已核定19案，受補助名單可至水利局官網或電洽收件區公所查詢。目前補助經費仍有餘額，第3階段將於即日起開放申請，申請資格大幅放寬，原則符合設籍市民且為合法透天厝、大樓、商店與工廠等均能提出申請。
補助計畫第3階段申請期限至8月底，如第3階段申請超出經費額度，將辦理公開抽籤決定受補助對象，並於水利局網站公告核准案件。
水利養護科表示，「110年度高雄市民建置防水閘門（板）補助計畫」已公告，相關資訊與文件可經官網瀏覽下載，相關問題可電洽水利局(07-7995678#2515)或各區公所詢問。
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