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BMW百萬名車行經破胎 高雄馬路一周內破4天坑

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄前鎮區一心二路上，今天凌晨再出現坑洞，導致一輛白色BMW行經時爆胎，水利局已緊急搶修。圖／高雄市水利局提供
高雄前鎮區一心二路上，今天凌晨再出現坑洞，導致一輛白色BMW行經時爆胎，水利局已緊急搶修。圖／高雄市水利局提供

受颱風外圍環流影響，高雄連日降起豪大雨，至今天凌晨止共出現4起「天坑」，高雄市工務局表示，極端氣候下，地下管線造成的坑洞何時發生真的無法預期，但工務局已加強巡查，即報即修，保障民眾用路安全。

南部地區豪雨不斷，道路出現大小坑洞，8月1日鳳山勝利路造近建國路口的人行道下陷，出現長、寬約4公尺大洞。3日前鎮凱旋夜市前也出現長寬10x15公尺的凹陷，引起副市長林欽榮深夜勘查震怒，昨午鳳山五甲二路一處水溝再發生地基坍塌，不料今天凌晨一心二路一處坑洞，造成行經的BMW百萬名車破胎，再引起關注。

今早工務局與水利局共同至前鎮區一心路與文橫三路口會勘，發現現場坑洞緊鄰汙水人孔，水利局立即調派機具開挖回填並檢視汙水管線，預計今日中午前可完成TV檢視及路面回填修復，待天晴會進一步檢視鄰近的雨水箱涵，確保水利設施無損壞。

高雄一周不到已發生4起「天坑」事件，因雨天搶修不易，讓市府人員也很傷神。 工務局長蘇志勳表示，地下管線很多，肇致坑洞的原因無可預期，目前派出四個養護隊加強巡查，一發現坑洞能立刻處理就處理。至於大型坑洞多半是地下雨、汙水管或自來水管經突然的擾動造成破損，工務局會針對易淹水或曾有破損紀錄者加強重點巡查，即報即修

高雄市工務局養工處主祕李政穎表示，養工處該準備的機具人員都已備好，隨時待命，就怕那種突發性，找不到原因的坑洞比較棘手。呼籲民眾，豪雨天如非必要，應盡量減少外出，以保障自己的行車安全。

李說，工務局轄管的鋪面，都有按PCM規定的標準作業流程施作，品質可掛保證，至於非屬養工處的地下管線，很可能因為重車長期輾壓、管線脫落進而演成坑洞，因無從預知何時發生，比較傷神。

高雄前鎮區一心二路上，今天凌晨再出現坑洞，導致一輛白色BMW行經時爆胎，。圖／高雄市工務局提供
高雄前鎮區一心二路上，今天凌晨再出現坑洞，導致一輛白色BMW行經時爆胎，。圖／高雄市工務局提供
高雄前鎮區一心二路上，今天凌晨再出現坑洞，導致一輛白色BMW行經時爆胎，市府工務局及水利局人員到場會勘。圖／高雄市工務局提供
高雄前鎮區一心二路上，今天凌晨再出現坑洞，導致一輛白色BMW行經時爆胎，市府工務局及水利局人員到場會勘。圖／高雄市工務局提供

天坑 豪雨 高雄市

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