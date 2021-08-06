藝術家進駐金門縣定古蹟 吳心泉後人樂見老宅活化

金門縣定古蹟吳心泉宅整修完工一年後，今年終於有藝術家進駐；吳家後人樂見古厝活化使用，歡迎藝術家使用老家。縣文化局預定月底展出藝術家作品，連同古厝文物長期展示。

座落金門縣金沙鎮大地村的吳心泉宅，建於1929年。創宅屋主吳心泉與胞弟吳仲坦過去曾在僑居地馬來西亞麻六甲，分別被稱為「山王」、「海王」。吳心泉宅的建築整體格局為二落帶右護龍，護龍採疊樓方式興建，疊樓採用五腳基洋樓形式，為金門地區少見，2012年公告為金門縣定古蹟。

2016年初，吳心泉曾孫吳友鏗將古厝捐給金門縣政府，縣府規劃作為吳心泉紀念館。縣文化局於2019年初展開修復，2020年6月30日竣工，耗資新台幣2288萬餘元。

吳友鏗接受中央社記者訪問時表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，他無法回金門看整修後的老家，十分可惜，但很欣慰古厝「整舊如舊」，沒有變得像全新房子一樣。他聽說村裡很多老人家「投訴」，「花了幾千萬元，結果還是老房子」，莞爾一笑說，「更新以後就沒有舊屋的感覺了」。

也因為疫情，古厝完成修復後，未能活化使用。如今藝術家進駐，吳友鏗認為「好過房子空著」。由於這是金門第一座捐贈的古厝，沒有先例，究竟修復後要如何使用，縣府和文化局也都在摸索中，吳友鏗認為，按部就班，慢慢來，不要著急。

金門縣文化局科長周祥敏表示，吳友鏗的心願是，200年後如果金門的計程車駕駛知道金沙鎮大地有個吳心泉宅，他就心滿意足了；因此，文化局嘗試邀請駐縣藝術家進駐，落實古厝活化。

不過，藝術家進駐後才發現諸多問題。藝術家郭柏俞和佘文瑛說，由於古蹟受到保護，有諸多限制，擅長雕塑的他們，這次調整創作方式，改以攝影轉印方式展現創作，避免對古厝造成破壞。

此外，遇上疫情，也讓藝術家面臨難以預測的困境，尤其2名藝術家抵達金門不久後全國疫情警戒升至3級，村民對外來者相當敏感。郭柏俞說，他們帶著相機，一副觀光客的模樣，民眾看到立刻警戒；原本沒戴口罩的村民趕緊補上，要不就轉身離去，使得他們無法與社區民眾互動，影響到原先規劃的創作內容。且大地村地處偏遠，生活機能較差，更增加藝術家生活上的難度。

即便如此，郭柏俞和佘文瑛仍是努力踩踏金門每個有洋樓的角落，捕捉洋樓身影。佘文瑛說，金門的洋樓十分美麗，但多半都被荒煙蔓草包圍，成為廢墟，再不為它們留下記憶，以後就沒人知道金門的洋樓了。

佘文瑛說，他們的攝影不同於一般拍照後再輸出的做法，例如，拍攝洋樓山牆上方各式美麗裝飾後，利用碳粉把圖案拓印在漂流木上。她說，記錄洋樓容顏刻不容緩，她形容這樣的創作手法是「現實生活的複製」。

同為32歲的郭柏俞和佘文瑛，畢業於國立台灣藝術大學雕塑學系研究所，2015年合組藝術創作雙人組「太認真」，進行關於檔案的創作實踐，曾在台南、奧克蘭、印尼日惹和上海等地駐村。

文化局預計月底在古厝右護龍展出郭柏俞和佘文瑛的創作，連同老宅裡原有的家具文物等，長期展出。文化局表示，「要為古蹟做不一樣的事」。