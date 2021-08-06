回應藍營議員要求？陳其邁捐薪水與特支費31萬防疫

高雄市議員邱于軒昨日在高雄市議會要求市府官員特別費公關費全數減半，資源投入防疫、紓困。高雄市長陳其邁答詢說，他個人的薪水捐出沒問題。高市議員陳致中今天爆料說，陳其邁昨天已捐一月薪水與特支費給社會局、衛生局及警察局，總共31萬1478元。

市議員邱于軒認為防疫工作很辛苦，需要的資源也多，昨在議會建議，市府應該首長特別費公關費全數減半 將資源投入防疫、紓困。陳其邁說，他的薪水捐出沒問題，因為基層醫護與防疫人員都很辛苦，但若要遵照邱于軒建議來做，是否高市議會也要比照辦理，邱議員的薪水也要捐出。

高市議員陳致中說，陳其邁市長昨天下午已捐月薪16萬7478元至社會局社會救助金專戶，以及市長特別費14萬4000元分別給衛生局及警察局防疫工作，捐出的金額是全部，不只減半，質疑的人「雞嘴變鴨嘴」。

市府新聞局長董建宏證實，市長陳其邁昨天確實捐出一個月薪水與特別費，薪水給社會局，特別費14萬4000元，分別給衛生局、警察局慰勞同仁，總共31萬1478元。陳其邁也說，防疫期間本來就有捐款，並非刻意這樣做。

針對陳其邁捐款舉動，邱于軒回應說「非常好」，並建議其他官員，尤其是副市長史哲也應該跟進；她個人全力籌措代用餐，希望以更直接、具體方式，幫助到需要的民眾，相關費用早超過議員一月薪水。