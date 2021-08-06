屏東演藝廳恢復假日沙龍音樂會 即日起線上預約

疫情趨緩，屏東演藝廳將自8月21日起恢復大廳沙龍音樂會，邀請縣內多名傑出音樂人輪番在週末演出，為符合防疫規範，入場將採預約制，即日起接受預約。

屏東縣政府文化處表示，屏東演藝廳大廳沙龍音樂會8月的4個場次今天起在文化處官網開放線上預約。8月21日率先登場的是「回憶音畫」音樂會，由鋼琴家周婉容、黃佳華攜手一系列精彩鋼琴組曲。

22日的星座系列「獅子座—為父愛發聲」，由屏東在地小提琴家許晉飴表演多首優美樂曲，當天獅子座的民眾可以獲得驚喜小禮物；28、29日有提琴家族與聲樂演出，滿足不同喜好樂迷朋友。

文化處表示，除沙龍音樂會復辦外， 8月中旬起場館也同步開放管風琴導覽及預約活動，更多活動資訊及最新演出節目可到「屏東縣政府文化處」官網及粉絲專頁查詢。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，文化處表示，依文化部表演場館開放原則，每場演出觀眾上限35人，全程需配戴口罩觀賞。場館除定期消毒外，演出人員都實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄超過14天等措施，提供優質、安全藝文體驗。