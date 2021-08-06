假日沙龍音樂會回來了 屏東演藝廳開放預約上限35人

本土疫情趨緩，屏東演藝廳將從8月21日起恢復大廳假日沙龍音樂會，邀縣內傑出音樂人輪番於周末演出，為符合防疫規範，入場採線上預約制，依循文化部表演場館開放原則，每場演出觀眾上限35人，讓樂迷安心重回劇場，享受美妙的音樂饗宴。

屏東縣政府文化處說，屏東演藝廳大廳沙龍音樂會8月的4個場次，今天起於文化處官網開放線上預約，每場演出觀眾上限35人，全程需配戴口罩觀賞，場館除定期消毒外，演出人員皆實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14日等措施，提供優質、安全的藝文體驗。

8月21日周六率先登場的是「回憶音畫」音樂會，由鋼琴家周婉容、黃佳華帶來系列精彩的鋼琴組曲。8月22日周日日的星座系列「獅子座—為父愛發聲」，由屏東在地小提琴家許晉飴精心挑選多首優美樂曲，當天獅子座朋友還可以獲得驚喜小禮物，8月28日及8月29日艱提琴家族與聲樂演出，滿足不同喜好的樂迷朋友。