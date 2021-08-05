防夜間豪雨 高雄山區撤離共計破千人

受輕颱盧碧外圍環流影響，高雄市六龜區、桃源區、茂林區、那瑪夏區共55條土石流紅色警戒，今天上午11點六龜、桃源先撤離519人，避免晚間雨勢增強，傍晚再撤離茂林、那瑪夏等區民眾，總計撤離1339人。高雄市政府晚間也公告，茂林區、桃源區及那瑪夏區等3區明天停止上班課。

高雄氣象站統計，茂林區24小時累積雨量232.5毫米、六龜214.5毫米、桃源區236毫米、甲仙等山區24小時累積雨量也破百，強烈雨勢造成旗山區台29線73公里至77公里處路面多處積水、六龜區台20線77公里處寶來路段土石滑落、杉林區台29線45公里處集來路段竹子滑落，現場車輛都還可通行，公路總局派員前往排除。

高雄市災害應變中心今天上午11點針對土石流紅色警戒地區六龜區撤離447人、桃源區撤離72人，下午3點半再針對桃源區撤離189人、茂林區145人、那瑪夏區536人，總計撤離1339人。其中茂林區有120人選擇入住鳳山區農會茂林辦事處提供的旅社空間，維持社交距離，其他區多數民眾選擇依親。