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小S挺東奧國手風波 中共官媒聲援緩頰「她不是台獨」

防夜間豪雨 高雄山區撤離共計破千人

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市那瑪夏區下午3點半達土石流紅色警戒，由公所、軍、警三方進行撤離，共撤離536人。圖／那瑪夏區公所提供
高雄市那瑪夏區下午3點半達土石流紅色警戒，由公所、軍、警三方進行撤離，共撤離536人。圖／那瑪夏區公所提供

受輕颱盧碧外圍環流影響，高雄市六龜區、桃源區、茂林區、那瑪夏區共55條土石流紅色警戒，今天上午11點六龜、桃源先撤離519人，避免晚間雨勢增強，傍晚再撤離茂林、那瑪夏等區民眾，總計撤離1339人。高雄市政府晚間也公告，茂林區、桃源區及那瑪夏區等3區明天停止上班課。

高雄氣象站統計，茂林區24小時累積雨量232.5毫米、六龜214.5毫米、桃源區236毫米、甲仙等山區24小時累積雨量也破百，強烈雨勢造成旗山區台29線73公里至77公里處路面多處積水、六龜區台20線77公里處寶來路段土石滑落、杉林區台29線45公里處集來路段竹子滑落，現場車輛都還可通行，公路總局派員前往排除。

高雄市災害應變中心今天上午11點針對土石流紅色警戒地區六龜區撤離447人、桃源區撤離72人，下午3點半再針對桃源區撤離189人、茂林區145人、那瑪夏區536人，總計撤離1339人。其中茂林區有120人選擇入住鳳山區農會茂林辦事處提供的旅社空間，維持社交距離，其他區多數民眾選擇依親。

連日降雨也導致屏東林區管理處藤枝國家森林遊樂區藤枝聯外道路14.5公里處至15.2公里處本月2日出現土石坍方，目前已恢復通車，屏東林管處擔心此段再有坍方危險，即日起預警性休園至8日。

高雄市六龜區今天上午11點起進行土石流紅色警戒地區居民撤離，共計撤離447人。圖／六龜區公所提供
高雄市六龜區今天上午11點起進行土石流紅色警戒地區居民撤離，共計撤離447人。圖／六龜區公所提供
高雄市那瑪夏區下午3點半達土石流紅色警戒，由公所、軍、警三方進行撤離，共撤離536人。圖／那瑪夏區公所提供
高雄市那瑪夏區下午3點半達土石流紅色警戒，由公所、軍、警三方進行撤離，共撤離536人。圖／那瑪夏區公所提供
高雄市六龜區今天上午11點起進行土石流紅色警戒地區居民撤離，共計撤離447人。圖／六龜區公所提供
高雄市六龜區今天上午11點起進行土石流紅色警戒地區居民撤離，共計撤離447人。圖／六龜區公所提供
高雄市桃源區寶山藤枝林道14.4公里處本月2日發生坍方，目前已恢復通行。圖／寶山里長胡利華提供
高雄市桃源區寶山藤枝林道14.4公里處本月2日發生坍方，目前已恢復通行。圖／寶山里長胡利華提供

六龜 那瑪夏 高雄市

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