多次停跳電引民怨 高雄燕巢里長、多位議員找台電說明

高雄市燕巢區因近期多次無預警停電，立委吳怡玎、高雄市議員陸淑美、宋立彬、方信淵等5位議員邀集台電及各里長至區公所進行說明會，鳳雄里長陳明發原打算拉布條抗議，被勸導後收起，台電公司高雄區處副處長黃志榮向民眾承諾，將先針對樹梢影響電線部分於10月底前修整完畢。

陳明發表示，現代用電量與以前不同，夏天用電量大，台電電線等設備撐了近30年未更換，平時未保養，就容易因附載過量、過熱造成爆炸停電，壞了再讓維修人員冒風雨深夜維修，對台電人員的做法「同情，但不掌聲」。陳說，有居民反映小孩因遠距教學用電腦上課，就因突然停電造成電腦壞掉。

西燕里長李秀英表示，目前燕巢區已開設群組加入各里里長、區長王耀弘、台電人員，希望當有突發停電或計畫性停電時，台電人員能第一時間在群組告知，遇到臨時停電狀況，可提出事故原因，慢慢改善以減少損失，最後如果民眾因突然停電，造成電動門、冰箱等電器損壞，是否能協助補償措施。

黃志榮表示，台電人員2個月前發現燕巢區有多次停電狀況，自6月起辦理多次特別性巡檢，結合紅外線攝錄影像熱分析儀，針對設備及接點位置實施預防性檢測作業並做成紀錄分析，7月22日起至今，已進行重點區域逐桿檢點及緊急性樹竹修剪。