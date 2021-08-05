聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳其邁備2000花束送醫護 贈火鶴盼疫情「緊乎賀」
醫護人員連月來支援大型疫苗注射站，防疫毫不鬆懈，高雄市長陳其邁特別準備2000支火鶴花束贈送，慰問辛勞，也在大型疫苗接種站設置花卉裝置藝術，讓民眾接種疫苗時也能欣賞火鶴花，療癒身心。
近期高雄市農業局與農民團體及花藝老師合作，在高雄捷運站、高雄區監理所及林園區公所等公共場域用內門火鶴花妝點，本周起更在巨蛋、鳳山體育館及岡山農工等大型接種站布置，讓民眾能近距離欣賞火鶴花之美。
農業局長張清榮表示，火鶴花花語為熱情、熱血，諧音「乎賀」也象徵吉祥如意，搭配文心蘭等花卉，緩解民眾接種疫苗的緊張情緒，也為醫護及工作人員加油打氣。
他表示，高雄火鶴花種植面積約41公頃，內門區火鶴花尤其聲名遠播，在花農努力改良下，色彩繽紛，送禮大方，自宅布置也非常適合，火鶴也是高雄每年外銷日本的主力花卉，這次藉由推廣火鶴之美，也希望疫情「緊乎賀」(台語，快點止息之意)。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言