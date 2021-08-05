陳其邁備2000花束送醫護 贈火鶴盼疫情「緊乎賀」

醫護人員連月來支援大型疫苗注射站，防疫毫不鬆懈，高雄市長陳其邁特別準備2000支火鶴花束贈送，慰問辛勞，也在大型疫苗接種站設置花卉裝置藝術，讓民眾接種疫苗時也能欣賞火鶴花，療癒身心。

近期高雄市農業局與農民團體及花藝老師合作，在高雄捷運站、高雄區監理所及林園區公所等公共場域用內門火鶴花妝點，本周起更在巨蛋、鳳山體育館及岡山農工等大型接種站布置，讓民眾能近距離欣賞火鶴花之美。

農業局長張清榮表示，火鶴花花語為熱情、熱血，諧音「乎賀」也象徵吉祥如意，搭配文心蘭等花卉，緩解民眾接種疫苗的緊張情緒，也為醫護及工作人員加油打氣。