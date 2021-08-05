快訊

空手道／文姿云4強賽遭判定落敗無緣搶金 仍為台灣收下銅牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳其邁備2000花束送醫護 贈火鶴盼疫情「緊乎賀」

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市長陳其邁準備2000支火鶴花束，分贈大型接種站醫護及第一線防疫人員。圖／高雄市農業局提供
高雄市長陳其邁準備2000支火鶴花束，分贈大型接種站醫護及第一線防疫人員。圖／高雄市農業局提供

醫護人員連月來支援大型疫苗注射站，防疫毫不鬆懈，高雄市長陳其邁特別準備2000支火鶴花束贈送，慰問辛勞，也在大型疫苗接種站設置花卉裝置藝術，讓民眾接種疫苗時也能欣賞火鶴花，療癒身心。

近期高雄市農業局與農民團體及花藝老師合作，在高雄捷運站、高雄區監理所及林園區公所等公共場域用內門火鶴花妝點，本周起更在巨蛋、鳳山體育館及岡山農工等大型接種站布置，讓民眾能近距離欣賞火鶴花之美。

農業局長張清榮表示，火鶴花花語為熱情、熱血，諧音「乎賀」也象徵吉祥如意，搭配文心蘭等花卉，緩解民眾接種疫苗的緊張情緒，也為醫護及工作人員加油打氣。

他表示，高雄火鶴花種植面積約41公頃，內門區火鶴花尤其聲名遠播，在花農努力改良下，色彩繽紛，送禮大方，自宅布置也非常適合，火鶴也是高雄每年外銷日本的主力花卉，這次藉由推廣火鶴之美，也希望疫情「緊乎賀」(台語，快點止息之意)。

高雄市長陳其邁準備2000支火鶴花束，分贈大型接種站醫護及第一線防疫人員。圖／高雄市農業局提供
高雄市長陳其邁準備2000支火鶴花束，分贈大型接種站醫護及第一線防疫人員。圖／高雄市農業局提供
高雄市長陳其邁準備2000支火鶴花束，分贈大型接種站醫護及第一線防疫人員。圖／高雄市農業局提供
高雄市長陳其邁準備2000支火鶴花束，分贈大型接種站醫護及第一線防疫人員。圖／高雄市農業局提供

火鶴花 疫苗 內門

延伸閱讀

高雄山區土石流警戒區撤離1263人 明起3天還會下雨

為了「X men」連番互嗆 北市府：疾管署說北市不用配合

中油煉油廠舊址112年整治完成 轉型半導體產業專區

柯文哲為感染源嗆切磋 陳其邁：防疫非華山論劍

相關新聞

高雄鳳山路面塌陷再現天坑！周遭住戶見超大窟窿嚇壞了

高雄鳳山區五甲一二路臨一巷路面今天下午傳出水泥覆蓋地塌陷約3平方公尺大小，讓周遭居民嚇壞了，警方獲報到場後因適逢雨季，也...

陳其邁備2000花束送醫護 贈火鶴盼疫情「緊乎賀」

醫護人員連月來支援大型疫苗注射站，防疫毫不鬆懈，高雄市長陳其邁特別準備2000支火鶴花束贈送，慰問辛勞，也在大型疫苗接種...

中油煉油廠舊址112年整治完成 轉型半導體產業專區

高雄中油煉油廠關廠7年，土地正進行汙染整治，預計2年後完工，高雄市議員陳麗珍今天在議會總質詢時關心整治作業與未來規畫。高...

屏東東港迎王祭倒數計時 東隆宮請出王爺收服瘟神

屏東縣東港、琉球及南州3鄉鎮每3年1科為期7天的「三大迎王平安祭典」，原定10月8日舉辦的琉球鄉考量疫情延至12月3日請...

盧碧颱風外圍環流影響 金門陸續出現大風驟雨

今年度第9號颱風「盧碧」雖然還未到，但外圍環流已經嚴重影響金門的天氣，一整天下來晴雨不定，風雨也忽大忽小，金門縣消防局表...

高市釣蝦場、釣魚場有條件開放 今有業者搶頭香復業

高雄市政府宣布，8月5日起有條件開放釣魚、蝦場營業，出入民眾一律實聯制，也將限制室內容留人數、並規劃社交距離，內用比照餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。