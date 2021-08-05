高雄鳳山路面塌陷再現天坑！周遭住戶見超大窟窿嚇壞了

高雄鳳山區五甲一二路臨一巷路面今天下午傳出水泥覆蓋地塌陷約3平方公尺大小，讓周遭居民嚇壞了，警方獲報到場後因適逢雨季，也不敢大意，維護現場秩序，禁止讓人通行，由相關單位修復中。

連日大雨，高雄田寮區日前有透天厝慘淹半層樓高，鳳山鬧區汪洋一片，淹水民怨四起；鳳山區勝利路日前也發生人行道坍陷，2日又在凱旋夜市前出現一個小坑洞，警方通報3次沒人處理，變成15乘10公尺的大洞，讓副市長飆罵官員「做不好就殺頭」，原本工務局昨天上午才要進場搶修，提前至昨天凌晨5點30分完工通車。

今天下午3點35分左右，鳳山警分局過埤派出所接獲到民眾報案，指鳳山區五甲二路臨一巷附近的水溝上，水泥覆蓋地的地基塌陷。

警方到場後，眼見3平方公尺大小窟窿，可能會讓後面人車發生危險，立即擺放交通錐及拉起封鎖線，禁止人車通行，並進行交通疏導，水利局接獲通報立即派員到場處理，現場由水利局工程人員全速修復中。

高雄市府養工處主秘李政頴表示，事故地點下方為溝渠，坍塌處是民眾私自加蓋範圍，原因不明仍查證中。