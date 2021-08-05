中油煉油廠舊址112年整治完成 轉型半導體產業專區

高雄中油煉油廠關廠7年，土地正進行汙染整治，預計2年後完工，高雄市議員陳麗珍今天在議會總質詢時關心整治作業與未來規畫。高雄市長陳其邁表示，經濟部推動「半導體S廊帶計畫」，煉油廠基地將有新材料研發特區、國際學院等產學能量進駐，另有中油研發總部，結合南科、高科與橋科，半導體產業群聚。

中油高雄煉油廠在104年關廠，面積238公頃，176公頃土地因油汙滲漏汙染，委由高市府整治土地。市議員陳麗珍表示，煉油廠在日據時代設置至今，歷年汙染嚴重，原計17年整治時程縮減成2年半，土地可否如期達成乾淨度。環保局長張瑞琿指出，舊廠區的整治經費269億元，分成三區發包，112年整治完成。

針對舊廠區未來規畫，陳麗珍說，中油煉油廠緊鄰半屏山，也是左楠地區發展重心，希望台積電來進駐，增加工作機會。陳其邁表示，中油土地必須放在台灣整體產業脈絡下思考，經濟部有「半導體S廊帶計畫」，從台南到高雄形成半導體產業聚落，涵蓋材料、設備、零組件、 代工、封測等產業，舊廠區在地域上是絕佳選擇。

陳其邁說，中油規畫也是在這個計畫下整併，新材料研發專區、新材料國際學院，產學能量進駐，中油研發總部能量也會聚集在此，會從產業端吸引更多具有競爭力且優質的國際半導體或資通廠商進駐，高雄水電、土地充足，另可與周邊的台南、路竹、橋頭形成完整的產業聚落區，「相信是投資高雄的最好選擇」。