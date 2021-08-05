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戰地管制仍傳承老酒文化 馬祖推動文化資產認證

中央社 / 連江縣5日電

馬祖老酒是普及地方各家戶的文化核心，戰地管制仍私釀傳承，連江縣文化處推動老酒文化登錄文化資產，以釀酒活動推廣老酒後，現階段逐年調查各島老酒文化。

連江縣文化處長吳曉雲表示，老酒文化不僅指釀酒工藝，還代表馬祖人的生活習俗、人情交流、精神象徵，過去馬祖漁民出海前喝老酒暖活身體、婦女懷孕以老酒料理做月子，老酒呈現地方特別心意，未來登錄為縣定文化資產後，馬祖將會有第一個屬於飲食上的文化資產。

馬祖文史工作者游桂香表示，民國51年後馬祖戰地政務時期禁私釀法規，嚴厲規定私釀酒屬於非法行為，老酒的釀酒文化受限歷史卻沒有中斷，繼續傳承工藝成為地方知識與實踐經驗。馬祖暫無「傳統知識與實踐」文化資產登錄，藉由無形文化資產調查與登錄將有助文化保存和傳承。

游桂香表示，馬祖以糯米和紅麴釀製的老酒屬黃酒一類，適合冬季釀造，依據各家釀酒技術而產生不同風味，了解馬祖地區傳統釀造老酒知識與實踐，可反映居民與環境互動所形塑的文化特色，並持續傳承百年釀酒文化。

根據老酒文化計畫調查資料，現蒐集南竿島釀酒者97戶，包含酒廠釀酒師傅與民眾，共計105人實踐釀酒，佔全南竿鄉總戶數的4.98%，其中津沙村與仁愛村民比例更高，但調查受限菸酒管理法與釀酒技藝不外傳等因素，許多居民不願透露相關資訊。

處長吳曉雲表示，現推動縣級無形文化資產登錄，未來將朝向國定級無形文化資產認證努力，馬祖老酒依據島嶼特色因地制宜，發展出釀酒技巧、器物改良與人情餽贈文化，與馬祖人生活密切相關，針對老酒合法化將研議法令面措施，也會與相關單位研商產業鏈發展。

吳曉雲指出，馬祖老酒在戰地管制仍持續傳承，更深獲世代認同，馬祖在生活習慣、人際互動都像老酒醇厚，推動登錄「文化資產傳統知識與實踐」具地方生活文化密切的優勢。

馬祖 文化資產

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