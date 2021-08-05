服務往生寬慰在世 金門殯葬所新增8守靈室啟用

金門縣政府斥資新台幣2900餘萬元，辦理增建守靈室8間工程，最近完工，並禮請金門縣佛教會理事長、太武山海印寺住持性海法師率信眾進行灑淨儀式，祈求增建守靈室平安順遂。

金門縣殯葬管理所表示，縣長楊鎮浯視察新建守靈室時指示，應重視民眾的需求，務必秉持殯葬的服務理念，提供鄉親溫馨、貼心的服務，促進殯葬管理現代化，以提供優質的殯葬服務品質，讓民眾感受到溫馨與貼心。守靈室即日起啟用。

殯葬所所長黃聿標表示，殯葬所自1992年起承內政部推動辦理「端正社會風俗一改善喪葬設施暨葬儀計畫」，陸續補助金門縣興建殯儀館、火化場、納骨堂等，使金門縣擁有一座現代化三合一殯葬設施；但興建至今歷經20多年，部分設施不敷使用，尤其是守靈室為最迫切需要增建。

黄聿標表示，新建守靈室自2020年4月開工，今年6月完工，7月底取得取得使用執照。這8個守靈堂分別是「忠孝堂、仁愛堂、信義堂、和平堂、思親堂、報本堂、祖德堂和傳芳堂」，總樓地板面積909.32平方公尺，每間約55平方公尺，場地寬敞，更貼近以人為本理念，以高規格服務態度為往生縣民，也寬慰在世親人，同時建立殯葬服務典範。