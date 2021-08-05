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盧碧颱風外圍環流影響 金門陸續出現大風驟雨
今年度第9號颱風「盧碧」雖然還未到，但外圍環流已經嚴重影響金門的天氣，一整天下來晴雨不定，風雨也忽大忽小，金門縣消防局表示，預判路徑暴風圈雖不會直接影響金門，但其外圍環流及挾帶的水氣仍將使金門陸續出現陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，消防局會持續密切關注颱風動態，請各單位提高警覺，加強各項防救災整備工作。
今天一早金門的天氣狀況不佳，時而下起間歇性大雨、時而出太陽，讓不少民眾直呼，天氣真的是變幻莫測，金門縣消防局指出，依據氣象資料，盧碧颱風預計今日起至週六期間影響金門，雖然颱風在今日登陸大陸後，強度受地形影響而有減弱為熱帶性低氣壓之可能，但對於金門的威脅性並不會因此降低。
受颱風及其外圍環流之影響，將為金門帶來明顯的降雨，預測將陸續出現陣雨或雷雨之情形，並有局部大雨發生機率；另外海面風浪明顯偏大，且有長浪發生機率，地區易有8至9級強陣風。
金門縣消防局現已持續強化各項防救災整備工作，加強各式裝備器材保養，並呼籲民眾應隨時注意天氣警特報資訊，做好防災準備，在居家防汛準備時，也要記得落實配戴口罩、勤洗手的防疫措施，非必要少出門，以平安度過颱風來襲期間可能造成的危害。
據了解，目前縣府因應可能發生的風力及雨勢，降低民眾生命財產損失，工務處已加強抽水站(含移動式抽水機)測試保養並督導養工所及各鄉鎮公所執行水溝清淤作業；建設處則加強工程及招牌安全管理並督導林務所加強道路巡查及危木、枯枝修剪作業；不少單位也加強列管發電機檢測保養，以利停電時能進行初步應變處置作為。
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