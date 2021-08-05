盧碧颱風外圍環流影響 金門陸續出現大風驟雨

今年度第9號颱風「盧碧」雖然還未到，但外圍環流已經嚴重影響金門的天氣，一整天下來晴雨不定，風雨也忽大忽小，金門縣消防局表示，預判路徑暴風圈雖不會直接影響金門，但其外圍環流及挾帶的水氣仍將使金門陸續出現陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，消防局會持續密切關注颱風動態，請各單位提高警覺，加強各項防救災整備工作。

今天一早金門的天氣狀況不佳，時而下起間歇性大雨、時而出太陽，讓不少民眾直呼，天氣真的是變幻莫測，金門縣消防局指出，依據氣象資料，盧碧颱風預計今日起至週六期間影響金門，雖然颱風在今日登陸大陸後，強度受地形影響而有減弱為熱帶性低氣壓之可能，但對於金門的威脅性並不會因此降低。

受颱風及其外圍環流之影響，將為金門帶來明顯的降雨，預測將陸續出現陣雨或雷雨之情形，並有局部大雨發生機率；另外海面風浪明顯偏大，且有長浪發生機率，地區易有8至9級強陣風。

金門縣消防局現已持續強化各項防救災整備工作，加強各式裝備器材保養，並呼籲民眾應隨時注意天氣警特報資訊，做好防災準備，在居家防汛準備時，也要記得落實配戴口罩、勤洗手的防疫措施，非必要少出門，以平安度過颱風來襲期間可能造成的危害。