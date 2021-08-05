金門一條根手搖飲開幕 孩童中獎贈醫護人員飲料

特產業者進軍手搖杯市場今天開幕，6歲小朋友因身分證後4碼與業者創立年代1855一樣，幸運獲1萬8555元；孩童媽媽也買了100杯手搖飲與醫護人員分享這分幸運。

暑假過後要升小一的小朋友，身分證後4碼是1855，與金門這家一條根特產業者創立年代「1855」一樣，而幸運獲獎，獲得新台幣1萬8555元。

孩童的媽媽也很意外，為了與大家分享這分幸運，感謝醫護人員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來辛勞，決定購買100杯手搖杯飲料贈送衛生福利部金門醫院醫護人員；另外，也將贈送5個鄉鎮衛生所工作人員手搖杯飲料。

清朝就創立的金門一條根特產業者，與台灣品牌合作為一條根打造出新生命，推出手搖杯飲料店，並配合開幕推出「尋找幸運兒」活動。

業者王建順表示，新創品牌的手搖杯食材除了自家的一條根外，還結合在地蜂蜜、高粱醋、高粱酒，要打造與一般飲料店不一樣的手搖杯飲料口感。未來將以台灣為主要市場，將金門特色產品帶到台灣手搖杯市場。