高雄豪雨釀災 藍批施政差綠籲勿誇大唱衰
高市連日豪雨成災，高雄市議會國民黨團今天開記者會痛批高市府「路塌、樹倒、水不通」施政荒腔走板；民進黨團則認為市府團隊展現高效率，籲國民黨勿放大、誇張及唱衰。
國民黨團總召童燕珍表示，高市府近1個月表現只能用「路塌、樹倒、水不通」7字形容，連續發生淹水、路燈漏電電死人、市區馬路坑洞、多起路樹倒塌，籲市府不要自滿防疫成績，放任其他市政表現一塌糊塗。
藍營議員黃紹庭說，綠營過去譏笑高市前市長韓國瑜的「路平、燈亮、水溝通」只是做里長會做的事，沒想到市長陳其邁一上任，整個市府團隊卻連里長的事情都做不好。陳若翠籲民進黨把市政基礎建設做好，不要再拿市民的性命開玩笑，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫成功沒辦法掩蓋市政無能事實。
高雄市議會民進黨團則認為，市政建設千頭萬緒，有時也要面對極端氣候暴雨，高市府團隊對於道路坍塌、路樹伏倒搶修清除展現超高效率，籲國民黨勿放大、誇張及唱衰。
黨團副總召邱俊憲說，疫情嚴峻，市府團隊防疫戰戰兢兢，市政建設還要面對異常氣候短延時強降雨，奉勸國民黨過多的口水防不了疫情跟汛情。
黨團幹事長黃文益並舉例，凱旋路3日下午路面塌陷，市府漏夜開挖回填，4日清晨5時30分開放通行；九如一路被白蟻蛀蝕根朽的路樹4日晚上8時多伏倒，也在機具進場後約1小時排除，都展現市府高效率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言