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高雄豪雨釀災 藍批施政差綠籲勿誇大唱衰

中央社 / 高雄5日電

高市連日豪雨成災，高雄市議會國民黨團今天開記者會痛批高市府「路塌、樹倒、水不通」施政荒腔走板；民進黨團則認為市府團隊展現高效率，籲國民黨勿放大、誇張及唱衰。

國民黨團總召童燕珍表示，高市府近1個月表現只能用「路塌、樹倒、水不通」7字形容，連續發生淹水、路燈漏電電死人、市區馬路坑洞、多起路樹倒塌，籲市府不要自滿防疫成績，放任其他市政表現一塌糊塗。

藍營議員黃紹庭說，綠營過去譏笑高市前市長韓國瑜的「路平、燈亮、水溝通」只是做里長會做的事，沒想到市長陳其邁一上任，整個市府團隊卻連里長的事情都做不好。陳若翠籲民進黨把市政基礎建設做好，不要再拿市民的性命開玩笑，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫成功沒辦法掩蓋市政無能事實。

高雄市議會民進黨團則認為，市政建設千頭萬緒，有時也要面對極端氣候暴雨，高市府團隊對於道路坍塌、路樹伏倒搶修清除展現超高效率，籲國民黨勿放大、誇張及唱衰。

黨團副總召邱俊憲說，疫情嚴峻，市府團隊防疫戰戰兢兢，市政建設還要面對異常氣候短延時強降雨，奉勸國民黨過多的口水防不了疫情跟汛情。

黨團幹事長黃文益並舉例，凱旋路3日下午路面塌陷，市府漏夜開挖回填，4日清晨5時30分開放通行；九如一路被白蟻蛀蝕根朽的路樹4日晚上8時多伏倒，也在機具進場後約1小時排除，都展現市府高效率。

國民黨 民進黨 路樹

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