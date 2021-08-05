藍議員要求特別費減半 陳其邁：盼議員比照辦理

國民黨高雄市議員邱于軒今天就防疫、疫苗提出質詢，並要求市長陳其邁將首長特別費、公關費減半；陳其邁強調防疫人員辛勞，，也表示自己願捐薪，盼邱于軒比照辦理。

邱于軒昨天發文指，接獲高市醫護陳情打不到第2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，批市府要醫護「上戰場但頭盔戴一半」。上午議會進行市政總質詢，她再聚焦防疫問題，並要求衛生局疾病管制處長何惠彬列席備詢，引發關注。

邱于軒質詢指出，接到醫護陳情打不到第2劑疫苗是有所本，也有媒體接獲不同陳情者的相同陳情，揭露的出發點只是想維護醫護權益。

陳其邁答詢表示，高雄的政策就是醫護人員優先施打，建議邱于軒可致電衛生局或他詢問市府政策，「我歡迎妳打給我。」陳其邁並多次強調，基層防疫工作人員很辛苦，盼邱于軒要互相體諒。

邱于軒並質疑高市醫療診所等機構疑有疫苗施打造冊不實，經向市府陳情卻不被理睬，要求陳其邁成立調查小組查辦。另外，她也向陳其邁提議市府首長特別費、公關費等全數減半，投入防疫資源，以苦民所苦。

陳其邁說，任何人特權插隊打疫苗都是違法，有任何違規都會調查，這是紀律。由於防疫人員辛勞，經常需要頒發獎金或犒賞醫護人員，但他願意捐薪水，「我的薪水捐出來沒問題，但妳也要比照辦理」。

對於邱于軒指「醫護人員陳情打不到第2劑疫苗」，遭民進黨有意投入明年高雄市議員選舉的黃偵琳赴高雄地檢署告發散布謠言；民進黨同樣有意參選議員的鄧巧佩、林志誠、黃雍琇及李庭慧上午在議會外抗議，批邱不實爆料，籲市府儘速依法查辦。

鄧巧佩等人不滿邱于軒在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間要防疫官員到議會列席陪作秀，是置市民健康於不顧，應向全體市民道歉。何惠彬上午到議會列席備詢，但未被詢問，邱于軒在質詢快結束時就先讓何惠彬離席。