快訊

大雨狂炸！ 高雄六龜等五區下午停止上班上課

學生搶課開價9萬...高教利益化、名師光環讓選課文化淪為生意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市釣蝦場、釣魚場有條件開放 今有業者搶頭香復業

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／ 高雄即時報導
高雄市今宣布，有條件開放釣魚蝦場復業，場內釣蝦場開放內用，需比照餐飲指引架隔板、保持1.5公尺距離。圖／經發局提供
高雄市今宣布，有條件開放釣魚蝦場復業，場內釣蝦場開放內用，需比照餐飲指引架隔板、保持1.5公尺距離。圖／經發局提供

高雄市政府宣布，8月5日起有條件開放釣魚、蝦場營業，出入民眾一律實聯制，也將限制室內容留人數、並規劃社交距離，內用比照餐飲防疫規定，需裝上ㄇ字型隔板，餐飲部份盡量外帶，這樣才能釣得安心吃得盡興。

高市經發局針對休閒場館滾動檢討，逐步開放，今早宣布，即日起釣魚、釣蝦場有條件開放營業，但業者需先做好員工健康管理，至於附設餐飲的業者，須符合高雄市餐飲內用指引規定，KTV不得開放唱歌。市府將派員訪視稽查，如有違反防疫規定者，將依傳染病防治法處3000到15000元罰鍰。

高雄市經發局特別提醒，釣魚、蝦場欲復業者，如有供餐，限供應個人套餐、不得共食，離席就要戴好口罩，也嚴禁在釣座旁邊烤邊吃。金馬釣蝦場表示，用餐區也已架好隔板、並採隔桌入座，確保至少1.5公尺安全距離，今天就會開始復業。

高雄市今宣布，有條件開放釣魚蝦場復業，場內釣蝦場開放內用，需比照餐飲指引架隔板、保持1.5公尺距離。圖／經發局提供
高雄市今宣布，有條件開放釣魚蝦場復業，場內釣蝦場開放內用，需比照餐飲指引架隔板、保持1.5公尺距離。圖／經發局提供

高雄市 社交距離 口罩

延伸閱讀

影／疫苗填補挪來挪去 補教業者復業憂無足夠疫苗施打

萬華阿公店復業 業者：希望能打疫苗推動疫苗護照

規劃萬華阿公店9月復業 北市府：不逾越中央，會同步

北市府有意讓萬華「阿公店」復業 工作人員須打疫苗

相關新聞

李香蘭與屏東：檳榔樹下 石板屋前

出生於遼寧的日裔女星李香蘭（原名山口淑子），早在上個世紀三〇年代，便憑藉靚麗的外形身段、優美的嗓音以及卓越的演技，成為紅遍大東亞的絕世名伶。

疫情加豪雨捐血止步 捐血中心自喻也成重災區

近來豪雨不斷加颱風接近，民眾出門意願低，更不用談會去挽袖捐血，高雄捐血中心今早指高雄及台南兩地血庫存量僅剩3天，是新冠肺...

金大外籍生提前開打AZ疫苗 直說開心又安心

新冠肺炎疫情方興未艾，國立金門大學今天表示，校方關心在校的國際生防疫，與金門縣政府攜手為來自馬來西亞、印尼、阿根廷等5國...

高市釣蝦場、釣魚場有條件開放 今有業者搶頭香復業

高雄市政府宣布，8月5日起有條件開放釣魚、蝦場營業，出入民眾一律實聯制，也將限制室內容留人數、並規劃社交距離，內用比照餐...

為養殖漁業行銷注入時尚風 枋寮三魚直賣所驚艷開張

屏東縣枋寮鄉是國內石斑、午魚養殖漁業重鎮，縣府近年輔導養殖戶開發諸多讓人驚艷的產品，卻有無實體店面供選購的遺憾；獲百大青...

邱于軒揭醫護陳情被控假消息 質詢火爆嗆陳其邁

高雄市國民黨籍議員邱于軒揭露醫護人員打不到第二劑疫苗，綠營高市議員參選人連番上陣猛攻「假消息」，市長陳其邁昨天也在議會答...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。