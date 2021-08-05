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高市釣蝦場、釣魚場有條件開放 今有業者搶頭香復業
高雄市政府宣布，8月5日起有條件開放釣魚、蝦場營業，出入民眾一律實聯制，也將限制室內容留人數、並規劃社交距離，內用比照餐飲防疫規定，需裝上ㄇ字型隔板，餐飲部份盡量外帶，這樣才能釣得安心吃得盡興。
高市經發局針對休閒場館滾動檢討，逐步開放，今早宣布，即日起釣魚、釣蝦場有條件開放營業，但業者需先做好員工健康管理，至於附設餐飲的業者，須符合高雄市餐飲內用指引規定，KTV不得開放唱歌。市府將派員訪視稽查，如有違反防疫規定者，將依傳染病防治法處3000到15000元罰鍰。
高雄市經發局特別提醒，釣魚、蝦場欲復業者，如有供餐，限供應個人套餐、不得共食，離席就要戴好口罩，也嚴禁在釣座旁邊烤邊吃。金馬釣蝦場表示，用餐區也已架好隔板、並採隔桌入座，確保至少1.5公尺安全距離，今天就會開始復業。
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