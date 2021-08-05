疫情加豪雨捐血止步 捐血中心自喻也成重災區

近來豪雨不斷加颱風接近，民眾出門意願低，更不用談會去挽袖捐血，高雄捐血中心今早指高雄及台南兩地血庫存量僅剩3天，是新冠肺炎爆發以來庫存最短缺的黑暗期，對醫療用血的供應已造成大衝擊，自喻捐血中心也成重災區！

高雄捐血中心表示，疫情趨緩後，醫院病患紛返回醫院，以醫療用血量激增。但受疫情影響，捐血中心無法進入校園、公司及部隊等地募血，許多預訂的大型捐血活動也因擔心群聚被迫取消，造成從5月中旬以來血液庫存持續低迷，近期又遇上連日大雨侵襲，血庫又快見底。

捐血中心血液庫存拉警報，為此台南及高雄捐血中心在父親節將舉辦「爸氣神隊友」活動，8月8當天到台南及高雄捐血中心捐血成功即贈「爸氣刮刮卡」1張！有機會獲得網紅商品「好蘭人護目鏡」一副。另即日起至8月8日在台南及高雄捐血中心FB粉絲團分享自己的快樂捐血照，將各抽出15名幸運兒，可以獲得「黑熊絕版紀念品&專屬捐血寫真照」各1份！