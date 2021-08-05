快訊

大雨狂炸！ 高雄六龜等五區下午停止上班上課

學生搶課開價9萬...高教利益化、名師光環讓選課文化淪為生意

「雄」愛騎 高雄YouBike2.0破千萬人次

中央社 / 高雄5日電

高雄YouBike 2.0營運屆滿1週年，騎乘人次在昨晚8時19分突破「千萬人次騎乘」紀錄，顯示高雄市民對YouBike 2.0公共自行車肯定，成為時下「通勤通學族群」最佳交通選擇。

高雄YouBike2.0營運至今，昨晚累計達1000萬騎乘人次的重要里程碑，這名幸運民眾昨晚8時19分在博愛路、明華路口(東北側)站借車，騎到六合公園(七賢路)站還車。可獲得微笑單車公司提供全聯禮券1萬元，以及高雄YouBike2.0一卡通紀念票卡；前、後各2名民眾可獲得運動提袋組及一卡通紀念票卡。

高雄市政府交通局以高雄市總人口數約276萬人估算，「突破千萬人次騎乘」代表每人至少已騎乘過3.6次，註冊會員票卡數已超過65萬張，建置1年來平均每月約77萬人次使用；在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的今年3月份更高達128萬人次使用，單日租借次數最高約4.8萬人次。

至於前3名熱門場站，分別是捷運凹子底站(4號出口)平均每月約1萬1087使用人次、高鐵左營站平均每月約7471使用人次，及捷運巨蛋站(2號出口)平均每月約6975使用人次。

交通局運輸設施科表示，為推展高雄市公共自行車租賃系統，市府與微笑單車團隊在短短1年期間已於全市各交通節點、學校、商圈等處，完成設置超過973處YouBike2.0場站，提供8960輛公共自行車為市民服務，偏郊地區也由City Bike原來85站大幅增加至294站。

對於仰賴捷運、輕軌、公車、渡輪及台鐵等公共運輸的族群，全市各主要交通運輸場站已設置租賃站，提供「最後一哩接駁」服務，交通局也提供YouBike搭配各種公共運輸的轉乘優惠減輕民眾負擔。

高雄YouBike 2.0前30分鐘市府補貼5元，民眾自付5元；使用一卡通電子票證雙向轉乘公共自行車與捷運、輕軌、公車、渡輪及台鐵(單向：台鐵轉乘YouBike)等任一運具，依各票種實施雙向轉乘優惠，每人次原則額外補貼轉乘運具票價5元；或使用MeNGo定期(月)票享無限次數前30分鐘免費體驗，透過結合各種大眾運輸工具，提供最初一哩及最後一哩路服務。

YouBike 一卡通 捷運

延伸閱讀

朱立倫立軍令狀拚明年桃、北重返執政：高雄也要還公道

高雄男羌子寮溪修水管失聯 警消兩天後下游發現遺體

颱風盧碧外圍環流大雨 高雄至少6處積淹水

防疫又遇雨襲！嘉南高屏澎東地區各血型拉警報 僅存3天

相關新聞

李香蘭與屏東：檳榔樹下 石板屋前

出生於遼寧的日裔女星李香蘭（原名山口淑子），早在上個世紀三〇年代，便憑藉靚麗的外形身段、優美的嗓音以及卓越的演技，成為紅遍大東亞的絕世名伶。

疫情加豪雨捐血止步 捐血中心自喻也成重災區

近來豪雨不斷加颱風接近，民眾出門意願低，更不用談會去挽袖捐血，高雄捐血中心今早指高雄及台南兩地血庫存量僅剩3天，是新冠肺...

金大外籍生提前開打AZ疫苗 直說開心又安心

新冠肺炎疫情方興未艾，國立金門大學今天表示，校方關心在校的國際生防疫，與金門縣政府攜手為來自馬來西亞、印尼、阿根廷等5國...

高市釣蝦場、釣魚場有條件開放 今有業者搶頭香復業

高雄市政府宣布，8月5日起有條件開放釣魚、蝦場營業，出入民眾一律實聯制，也將限制室內容留人數、並規劃社交距離，內用比照餐...

為養殖漁業行銷注入時尚風 枋寮三魚直賣所驚艷開張

屏東縣枋寮鄉是國內石斑、午魚養殖漁業重鎮，縣府近年輔導養殖戶開發諸多讓人驚艷的產品，卻有無實體店面供選購的遺憾；獲百大青...

邱于軒揭醫護陳情被控假消息 質詢火爆嗆陳其邁

高雄市國民黨籍議員邱于軒揭露醫護人員打不到第二劑疫苗，綠營高市議員參選人連番上陣猛攻「假消息」，市長陳其邁昨天也在議會答...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。