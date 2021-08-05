「雄」愛騎 高雄YouBike2.0破千萬人次

高雄YouBike 2.0營運屆滿1週年，騎乘人次在昨晚8時19分突破「千萬人次騎乘」紀錄，顯示高雄市民對YouBike 2.0公共自行車肯定，成為時下「通勤通學族群」最佳交通選擇。

高雄YouBike2.0營運至今，昨晚累計達1000萬騎乘人次的重要里程碑，這名幸運民眾昨晚8時19分在博愛路、明華路口(東北側)站借車，騎到六合公園(七賢路)站還車。可獲得微笑單車公司提供全聯禮券1萬元，以及高雄YouBike2.0一卡通紀念票卡；前、後各2名民眾可獲得運動提袋組及一卡通紀念票卡。

高雄市政府交通局以高雄市總人口數約276萬人估算，「突破千萬人次騎乘」代表每人至少已騎乘過3.6次，註冊會員票卡數已超過65萬張，建置1年來平均每月約77萬人次使用；在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的今年3月份更高達128萬人次使用，單日租借次數最高約4.8萬人次。

至於前3名熱門場站，分別是捷運凹子底站(4號出口)平均每月約1萬1087使用人次、高鐵左營站平均每月約7471使用人次，及捷運巨蛋站(2號出口)平均每月約6975使用人次。

交通局運輸設施科表示，為推展高雄市公共自行車租賃系統，市府與微笑單車團隊在短短1年期間已於全市各交通節點、學校、商圈等處，完成設置超過973處YouBike2.0場站，提供8960輛公共自行車為市民服務，偏郊地區也由City Bike原來85站大幅增加至294站。

對於仰賴捷運、輕軌、公車、渡輪及台鐵等公共運輸的族群，全市各主要交通運輸場站已設置租賃站，提供「最後一哩接駁」服務，交通局也提供YouBike搭配各種公共運輸的轉乘優惠減輕民眾負擔。

高雄YouBike 2.0前30分鐘市府補貼5元，民眾自付5元；使用一卡通電子票證雙向轉乘公共自行車與捷運、輕軌、公車、渡輪及台鐵(單向：台鐵轉乘YouBike)等任一運具，依各票種實施雙向轉乘優惠，每人次原則額外補貼轉乘運具票價5元；或使用MeNGo定期(月)票享無限次數前30分鐘免費體驗，透過結合各種大眾運輸工具，提供最初一哩及最後一哩路服務。