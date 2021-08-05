為養殖漁業行銷注入時尚風 枋寮三魚直賣所驚艷開張

屏東縣枋寮鄉是國內石斑、午魚養殖漁業重鎮，縣府近年輔導養殖戶開發諸多讓人驚艷的產品，卻有無實體店面供選購的遺憾；獲百大青農的陳右穎以日本直賣所模式，集結小農、養殖戶、農業再生社區等在地產品，打造融合工業風與漁村風格的「三魚直賣所」，5月試營運以網路直播銷售，即引發熱烈回響，實體店昨天開張，不僅直接服務生產者與消費者成為遊客服務中心，也肩負青年創業孵育基地的使命。

40歲的陳右穎從小在魚塭長大，國中時就幫忙父親養魚，當時還抱怨漁村孩子命苦，長大後到都市繞一圈後才知道，「振興家鄉產業是肩上的使命」，八八風災後毅然決然返鄉接手，攜手多位從各地回鄉的漁二代成立佳冬水產養殖產銷班第8班，不僅導入科技養殖新觀念提升質量，6年前結合食品冷凍技術開創「樂漁8」品牌，為養殖漁業銷售找到新出口。

「回來不只是養魚，也在思索能為社區付出些什麼！」陳右穎透過屏東農業大學學習水產養殖相關知能，和志同道合夥伴組成產銷班外，針養殖戶無法掌握通路等困境，不斷思索其他銷售管道或方式，隨著屏東縣農再社區產業轉型生技美妝、生鮮加工等經驗與案例，加上縣府徵求青年參與農村再生社區方案設計競賽，他以日本農產直賣所的靈感，販售在地23位小農、4個養殖戶和8個農再社區商品，每月盈餘%回饋社區並雇用在地青年為店員。

他說，希望具有濃濃枋寮地方養殖特色的直賣所，讓更多人認識在地養殖魚種、學習怎麼吃魚，也和新龍社區發展協會合作推動新三魚文化運動，透過食魚、樂魚、慢魚體驗和漁村五感漫遊遊程，讓更多消費者直接走入漁村，認識龍膽石斑、午仔魚、石斑等在地養殖魚種產地，並懂得如何說魚的故事、吃在地魚，更盼成為青年創業孵育基地，帶動年輕人返鄉。

屏東縣副縣長吳麗雪表示，透過農村再生計畫的擾動，藉由青年的創意發想，與農業再生社區產業結合，從中發展出新型態的社區產品以及營運模式，不僅讓農再社區產業一步提升，也讓青年得以從中創業發展，更為想要返鄉的青年舖下返家之路。