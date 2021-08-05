金大外籍生提前開打AZ疫苗 直說開心又安心

新冠肺炎疫情方興未艾，國立金門大學今天表示，校方關心在校的國際生防疫，與金門縣政府攜手為來自馬來西亞、印尼、阿根廷等5國共41名學生施打AZ疫苗，這些國際生對於優先於全國其他地區施打疫苗，感到開心，直說打完疫苗安心多了。

金門大學表示，新冠肺炎疫情爆發以來，迄今已20多個月，金大現有118名在學境外學生，絕大多數同學都留在金門避免移動，此次施打AZ疫苗的金大境外學生，共有僑生34人、外國學生7人、陸生1人，總計42人。

另有因為尚未年滿18歲，以及專案居留的大陸籍學生，則配合金門縣衛生局安排，預定8月9日進行施打。

昨天這些完成疫苗接種的學生，開心拿著疫苗黃卡，對台灣其他大學就學的同學都還沒機會施打疫苗，而他們已經有機會優先施打，特別感謝縣府與學校的安排，也覺得接種疫苗之後很有安全感。

金門縣長楊鎮浯特別前往探視，並表達對學生們的關心，學生也齊聲向縣長及縣府團隊致謝。

楊鎮浯指出，金門縣政府在7月23日宣布「穩扎穩打」的疫苗施打政策，開放18歲以上縣籍鄉親施打疫苗，為了進一步擴大疫苗覆蓋率，這次特別將施打對象擴及在金門求學的境外學生。這波新政策也針對在金門就學但因為政策或種種原因未能參與健保的學生、移工、依親專案居留的學生或民眾，開放專案造冊自費施打。楊鎮浯並逐一垂詢施打疫苗的境外學生，鼓勵他們認真向學、用功讀書。