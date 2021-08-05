快訊

大雨狂炸！ 高雄六龜等五區下午停止上班上課

學生搶課開價9萬...高教利益化、名師光環讓選課文化淪為生意

金大外籍生提前開打AZ疫苗 直說開心又安心

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
國立金門大學與金門縣政府攜手為來自馬來西亞、印尼、阿根廷等外籍學生施打AZ疫苗，國際生拿著注射疫苗的黃卡，相當開心。圖／金大提供
國立金門大學與金門縣政府攜手為來自馬來西亞、印尼、阿根廷等外籍學生施打AZ疫苗，國際生拿著注射疫苗的黃卡，相當開心。圖／金大提供

新冠肺炎疫情方興未艾，國立金門大學今天表示，校方關心在校的國際生防疫，與金門縣政府攜手為來自馬來西亞、印尼、阿根廷等5國共41名學生施打AZ疫苗，這些國際生對於優先於全國其他地區施打疫苗，感到開心，直說打完疫苗安心多了。

金門大學表示，新冠肺炎疫情爆發以來，迄今已20多個月，金大現有118名在學境外學生，絕大多數同學都留在金門避免移動，此次施打AZ疫苗的金大境外學生，共有僑生34人、外國學生7人、陸生1人，總計42人。

另有因為尚未年滿18歲，以及專案居留的大陸籍學生，則配合金門縣衛生局安排，預定8月9日進行施打。

昨天這些完成疫苗接種的學生，開心拿著疫苗黃卡，對台灣其他大學就學的同學都還沒機會施打疫苗，而他們已經有機會優先施打，特別感謝縣府與學校的安排，也覺得接種疫苗之後很有安全感。

金門縣長楊鎮浯特別前往探視，並表達對學生們的關心，學生也齊聲向縣長及縣府團隊致謝。

楊鎮浯指出，金門縣政府在7月23日宣布「穩扎穩打」的疫苗施打政策，開放18歲以上縣籍鄉親施打疫苗，為了進一步擴大疫苗覆蓋率，這次特別將施打對象擴及在金門求學的境外學生。這波新政策也針對在金門就學但因為政策或種種原因未能參與健保的學生、移工、依親專案居留的學生或民眾，開放專案造冊自費施打。楊鎮浯並逐一垂詢施打疫苗的境外學生，鼓勵他們認真向學、用功讀書。

金大校長陳建民表示，該校積極配合政府各項防疫措施，也要求師生必須嚴格遵守教育部與金門縣政府的各項規範，雖然此刻是暑假，幾乎全部的僑生與外國學生都選擇留在金門，校方則以「免費住宿」來鼓勵同學減少異地移動，減少疫情散播的風險。

來自馬來西亞、印尼、阿根廷等外籍學生昨搶先施打AZ疫苗，國際生都覺得安心不少。圖／金大提供
來自馬來西亞、印尼、阿根廷等外籍學生昨搶先施打AZ疫苗，國際生都覺得安心不少。圖／金大提供
得知國際生在施打疫苗，金門縣長楊鎮浯也特別前往探視，並表達對學生們的關心。圖／金大提供
得知國際生在施打疫苗，金門縣長楊鎮浯也特別前往探視，並表達對學生們的關心。圖／金大提供

AZ疫苗 金門 新冠肺炎

延伸閱讀

小金門首家社區公共托育家園揭牌 嘉惠烈嶼鄉親

金門65歲長輩安啦！8／28設大型接種站開打第2劑疫苗

羽球／金門縣長今與李洋視訊通話 預祝他生日快樂

羽球／「麟洋配」男雙摘金 金門縣府加碼給獎金472萬元

相關新聞

李香蘭與屏東：檳榔樹下 石板屋前

出生於遼寧的日裔女星李香蘭（原名山口淑子），早在上個世紀三〇年代，便憑藉靚麗的外形身段、優美的嗓音以及卓越的演技，成為紅遍大東亞的絕世名伶。

疫情加豪雨捐血止步 捐血中心自喻也成重災區

近來豪雨不斷加颱風接近，民眾出門意願低，更不用談會去挽袖捐血，高雄捐血中心今早指高雄及台南兩地血庫存量僅剩3天，是新冠肺...

金大外籍生提前開打AZ疫苗 直說開心又安心

新冠肺炎疫情方興未艾，國立金門大學今天表示，校方關心在校的國際生防疫，與金門縣政府攜手為來自馬來西亞、印尼、阿根廷等5國...

高市釣蝦場、釣魚場有條件開放 今有業者搶頭香復業

高雄市政府宣布，8月5日起有條件開放釣魚、蝦場營業，出入民眾一律實聯制，也將限制室內容留人數、並規劃社交距離，內用比照餐...

為養殖漁業行銷注入時尚風 枋寮三魚直賣所驚艷開張

屏東縣枋寮鄉是國內石斑、午魚養殖漁業重鎮，縣府近年輔導養殖戶開發諸多讓人驚艷的產品，卻有無實體店面供選購的遺憾；獲百大青...

邱于軒揭醫護陳情被控假消息 質詢火爆嗆陳其邁

高雄市國民黨籍議員邱于軒揭露醫護人員打不到第二劑疫苗，綠營高市議員參選人連番上陣猛攻「假消息」，市長陳其邁昨天也在議會答...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。