邱于軒揭醫護陳情被控假消息 質詢火爆嗆陳其邁

高雄市國民黨籍議員邱于軒揭露醫護人員打不到第二劑疫苗，綠營高市議員參選人連番上陣猛攻「假消息」，市長陳其邁昨天也在議會答詢時說會依法查辦。當事人邱于軒今天質詢，公布相關畫面自清，多次質問陳其邁「市長請問你堅持這是假消息嗎？」雙方互嗆不退讓。

邱于軒今日質詢，她表示，自己有許多醫護朋友，千真萬確接獲市民陳情，有醫護打不到第二劑疫苗，等同「上戰場但頭盔戴一半」，媒體也有接獲不同陳情者的陳情內容，願意為此承擔，既然市府要法辦，走上法律程序就把資料攤開來，她揭露陳情內容的出發點很單純，只是希望所有醫護都能照順序打到第二劑疫苗。

邱于軒上前質問，市長你當過民代，有訪問也有收到陳情，請問你還堅持這是假消息？

陳其邁起初先以「我聽不清楚你的問題」來答覆，在邱重複一次後說，他每天都在防疫，百分之百告訴你「醫護優先施打是高雄市率先施行的政策」，他當過民代，質詢時應該查證清楚，可打衛生局或市長問施打狀況，了解後就不會發臉書，「我歡迎你打給我」，基層工作人員太辛苦了，要互相體諒。