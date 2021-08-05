國民黨高市黨團以7字批陳其邁施政 斥連基本功都沒有

連日大雨，高雄近日道路再現「天坑」，昨晚路樹倒塌也造成騎士險些砸傷，國民黨高雄市議會黨團今早召開記者會火力全開，批市長陳其邁以防疫為藉口，荒廢市政，市政成績單是「路塌樹倒水不通」，遇事再把前市長韓國瑜搬出來當救援！

高雄市議會國民黨團總召童燕珍說，市政府最近一個月的市政表現只能用「路塌、樹倒、水不通」七字形容，這個月連續多次積淹水，鳳山也因為積水，路燈漏電奪走人命，前鎮區路面「天坑」更震驚全國，重要的公安問題竟在副市長發飆「做不好要殺頭」才處理，現在從路燈、馬路甚至路樹都可能化身殺人的工具。

「我們不禁要問陳其邁市長，市政府難道只有防疫嗎？」童表示，國民黨全力支持防疫，已容許市長不用參加很多會議，但難道只有防疫，市政就不重要了？市政工作包羅萬象，所有局處不可以因為這樣就螺絲鬆掉了。國民黨團要求市府不要沉浸在防疫的成績而自滿，讓市政是一蹋糊塗。過去民進黨常提醒國民黨要重視「基本功」，但自己沒做到。

議員陳美雅則說，陳其邁市長上任後工安事件及淹水事件不斷，副市長竟向公務人員嗆重話「做不好就要砍頭」，但前鎮區的天坑已經三天了，難道市府後知後覺？民怨炸鍋是因為有媒體去拍攝，大家才看到副市長在媒體面前演了一齣戲！

她表示，每次下雨，高雄就到處淹水，現在用「做不好就砍頭」這種民粹式的語言，是沒有辦法掩蓋施政上的不用心。路平燈亮水溝通是基本功，但市府連基本功都做不到，請陳市長認真做事，不要再作秀了。

議員黃紹庭表示，韓市府時代的「路平燈亮水溝通」在陳其邁市長嘴巴是所謂里長在做的事，現在看起來，陳市府團隊連里長應該做的都沒有做好，現在高雄市已不是路平燈亮水溝通，現在高雄市是道路有天坑，路燈會電死人，水溝也不會通。韓市府時代一個天坑一天就能補滿，陳其邁的天坑要三天才能補好，為什麼同一批公務人員換了職任團隊，執行率就這麼差。

黃也呼籲陳其邁，不要再請韓國瑜當救援，不要再甩鍋給前朝。也請副市長林欽榮為說出「提頭來見」這種話出來道歉。

市議員陳若翠發言即問「陳其邁市長，你在哪裡？」她出示遠見最近施政滿意路調查，高雄市長只得3.5顆星，在六都是後段班。近期高市在防疫雖提升不少滿意度，但也凸顯出來市政上的不及格。

陳若翠說，過去民進黨不斷嘲諷譏笑路平燈亮水溝通只是基本功而已，但今年昔比，現在陳市府團隊交出的成績單卻是「路塌樹倒水不通」，今年高市府在公共安全上的施政表現完全是荒腔走板，相信市民都看在眼裡。