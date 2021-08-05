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台東扶輪社捐贈部落籃球架 家長：最棒的暑假禮物

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
籃球架送到加拿美部落，最開心的竟然是家長，家長們主動將球架組裝起來。圖／讀者提供
籃球架送到加拿美部落，最開心的竟然是家長，家長們主動將球架組裝起來。圖／讀者提供

台東扶輪社關心偏鄉部落學生暑假活動，今特別捐贈2座活動式籃球架給大武鄉加拿美部落，讓學生能在暑假中，有正常的休閒活動。部落家長開心說：「這是最棒的暑假禮物」。

台東扶輪社會長李明發說，加拿美部落學生喜歡打籃球，但因無正規球架，小朋友自製簡陋球架打球，年初球架壞了，他得知消息後，結合台北及高雄圓山扶輪社資源，挹注部落。

除了2座活動式籃球架，還捐贈全新籃球及護具給部落學生。籃球架送到部落，最開心的竟然是家長，家長們主動將球架組裝起來，然後放置在部落廣場，小朋友也迫不及待打球。

「沒有籃球架後，小孩都在家玩手機平板。」劉姓家長說，一聽到有社團捐贈籃球架，他比小孩還高興，因為有籃球可以打，小孩就不再整天待在家，有活動對小孩身心都好。

台東扶輪社關心偏鄉部落學生暑假活動，今特別捐贈2座活動式籃球架給大武鄉加拿美部落，讓學生能在暑假中，有正常的休閒活動。圖／讀者提供
台東扶輪社關心偏鄉部落學生暑假活動，今特別捐贈2座活動式籃球架給大武鄉加拿美部落，讓學生能在暑假中，有正常的休閒活動。圖／讀者提供

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