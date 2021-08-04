關心烏坵防疫量能 金門縣府乘風破浪快閃登島

全台疫苗短缺，有「離島中的離島」之稱的烏坵問題更嚴重，為了解烏坵鄉島上實際防疫量能，金門縣府秘書長陳朝金昨日清晨率隊搭乘巡護船前往烏坵了解相關醫療設施，以為因應後續施打疫苗時可供使用，及順利推動烏坵鄉執行「111年原住民族及離島地區遠距醫療專科門診計畫」。

陳朝金昨日清晨5點偕同衛生局長李錫鑫、民政處長蔡西湖及相關人員一行5人登島，陳朝金也轉達縣長楊鎮浯非常關心烏坵鄉民疫苗施打情形，特別指示衛生局及民政處應多加關懷烏坵鄉鄉親COVID-19之防疫作為。

經初步了解，為期確保疫苗品質，宜有不斷電系統，以維持恆定溫度，因前陣子新冠肺炎三級警戒，廠商無法上島修復相關醫療設備，致疫苗未能全面施打，故本次也未能將疫苗帶上島。

陳朝金表示，經實勘後，與軍方、鄉公所研商，衛生局允諾將全面協助有關醫療設施修復，並提供疫情期間所需要之抗原快篩劑及PCR檢測之採檢棒，以利強化烏坵鄉防疫質量。

至於疫苗的施打，承作該島醫療的松山醫院及縣衛生局將協調醫護人力前往執行，所需疫苗及運送方式，衛生局將主動協調及克服困難，謀求解決。秘書長也請烏坵鄉公所儘速造冊，將島上有意願施打之居民、以及尚未施打疫苗在建工程之施工人員、軍人及相關支援單位人員，均應納入施打對象。

據了解，島上醫療設備修復，可望於9月初完成，屆時將前往施打，以提升烏坵鄉疫苗覆蓋率。

陳朝金一行，此次也前往了解烏坵鄉公所辦公廳舍拆除重建工程，目前正進行基礎工程的紮筋施工，已請監造單位加強工程品管計畫，監造公司表示因為外在因素，造成原物料短缺，例如船舶擱淺造成材料損失、颱風及季節風過強船舶無法靠岸，均為影響建造材料供應之原因，他也指出，需要之工作天數，請監造單位督促承商儘速提出申請，本工程因係中央補助，請烏坵鄉公所特別注意工程品質及期程之控管。