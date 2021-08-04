盧碧颱風來勢洶洶 金門漁船急吊上岸避風頭

盧碧颱風生成持續接近台灣，中央氣象局今天下午2點已發布海上颱風警報，擔憂颱風可能重創金門，后豐港區的漁民今天紛紛自費請吊車，將原本停泊在港區的近20多艘漁船吊上岸，暫避「風頭」，吊車把一艘艘靠岸的漁船陸續吊上堤岸，讓岸邊頓時出現一堆漁船。

有6、7百年歷史的后豐港，數百年來一直是小金門和古崗的漁船避風港，但自縣府開闢水頭商港後，即大幅改變后豐港的水文和地形、地貌，連原有安全航道也淹沒不見，每次碰到颱風來襲，相關單位也繃緊神經，而不少船主怕風力太強，停泊在水頭港區的漁船小艇會受損，只能請來吊車吊船，但每趟動輒近萬元的作業費，漁民大喊吃不消。

今天下午3點多，水頭港區就有很多吊車忙進忙出，船主表示，雖然雇請吊車吊船上岸，一趟就要2千元，再將船隻吊回海上，又要花2千元，但比起因為颱風造成船體損壞或是翻覆的損失，這都算是「小錢」。

金湖鎮公所在今日中央氣象局發布海上颱風警報時，也立即在金湖災害應變中心召開防汛整備工作，由指揮官鎮長陳文顧主持，陳文顧表示，因應豪雨及颱風來襲，金湖鎮公所也立即超前布署進行防汛救災整備，期消弭災害於無形中。

因應颱風來襲可能帶來災害，金湖鎮公所超前部署進行防汛整備，立即啟動災情查報通報作業機制，出動人車巡查轄內易淹水地區河川水位及積淹水狀況，預先防範以降低災害程度。