金門縣府關懷烏坵醫療 可望9月施打疫苗

金門縣政府今天表示，烏坵鄉COVID-19疫苗施打將由承作當地醫療的三軍總醫院松山分院及縣衛生局協調醫護人力前往執行，可望在9月初當地醫療設施修復後施打，提高烏坵鄉疫苗覆蓋率。

為瞭解烏坵鄉島上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫量能，縣府秘書長陳朝金昨天率衛生局長李錫鑫、民政處長蔡西湖及相關人員配合金門海巡隊前往烏坵，了解相關醫療設施，因應後續施打疫苗整備概況。

縣府今天表示，5月中疫情3級警戒，廠商無法上島修復醫療設備，所以這次未能將疫苗帶到島上。經過實勘後，縣府與軍方、鄉公所研商，衛生局允諾將全面協助修復醫療設施，並提供抗原快篩劑及PCR檢測採檢棒，強化烏坵鄉防疫。

至於疫苗施打，縣府表示，承作烏坵醫療的三總松山分院及縣衛生局將協調醫護人力前往執行，所需疫苗的取得及運送方式，衛生局將主動協調及克服困難，謀求解決。陳朝金已要求烏坵鄉公所儘速造冊，將島上有意願施打的居民、未施打疫苗的施工人員、軍人及相關支援單位人員都納入施打對象。

縣府表示，島上醫療設備修復可望9月初完成，到時將前往施打，以提升烏坵鄉疫苗覆蓋率。

此外，對近日高雄籍大山輪擱淺碼頭，陳朝金特別偕同守備隊大隊和鄉公所人員到碼頭關切，經現場查看，目前為止尚未發現有油污外漏情形，但颱風將至，縣府提醒船長做好防颱措施，並當場電請縣港務處長何佩舉，立即行協調交通部航港局，儘快協調船商將船上17公秉油料抽出，避免颱風來襲導致油料外漏汙染海洋造成生態破壞。

縣府說明，烏坵現今常駐民眾約20人，加上外來工程施工人員約有70、80人。烏坵距離金門本島約134公里，由大坵、小坵兩小島組成。烏坵平日與金門本島並無海、空航班往來；島上運補與人員移動，端賴每半個月一班自台中出發的軍艦協助。