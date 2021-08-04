高市81期重劃區規劃滯洪公園 調節區內降雨洪峰

高市大寮區81期市地重劃區，將規劃3座滯洪公園，調節區內降雨洪峰。高市工務局養工處今天表示，其中已規劃設計中的2座滯洪池公園，可望於明年9月前完工，並優先開放民眾使用。

高市地政局表示，位於大寮區鳳林路四路西側第81期市地重劃區，面積48.78公頃，原為商協新村等12個國軍眷村原址，市府與國防部合作，以市地重劃方式開發。

第81期市地重劃區重劃後，可提供建築土地面積約28.78公頃，並取得公園、綠地、廣場、停車場、道路等公共設施面積約20公頃，其中包括11.32公頃的公園綠地，市府將投入超過新台幣2.8億元的經費建設。

重劃區內將規劃3座滯洪公園，其中公10與公13等2座滯洪公園，有望於明年9月前完工，並優先開放民眾使用。此外，滯洪公園將規劃休憩設施、共融遊戲場，提供社區交誼活動空間，另也會融入當地磚窯廠意象。

高市副市長林欽榮今天前往視察時說，公園將採「逕流分擔」與「出流管制」措施，調節區內降雨洪峰，肩負滯洪功能。

林欽榮並要求相關局處辦理重劃區及滯洪池公園等工程，要確實將區內雨水排至滯洪池調節後，再分別經由重劃區排水系統接入重劃區外鳳林四路側溝及大寮區忠義國小前忠義路處雨水箱涵，盼改善周邊區域易淹水情形。