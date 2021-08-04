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高市議會通過藍營提案 建議中央普發現金1萬元

中央社 / 高雄4日電

高市議會國民黨團今天在議會提案要求市府向中央建議普發新台幣1萬元現金振興紓困，連同建議市府籌措財源買國際疫苗、讓市民施打經世界衛生組織緊急授權疫苗3案，均獲通過。

高市議會國民黨團日前發起連署，要求高市府以正式公函或其他官方管道向中央政府建議發現金1萬元，以達紓困與振興之效，今天由黨團總召童燕珍正式在議會審查時提臨時提案，藍營發布甲級動員，盼讓提案過關。

結果不少民進黨議員不反對，甚至建議加碼到1萬5000元。民進黨議員黃文益說，如發現金可行，只有1萬元似乎太少，建議發1萬5000元。民進黨議員李喬如也表示認同，她說，一般起薪平均3萬元，至少要補到半薪才有誠意。

童燕珍說，樂見民進黨等議員支持普發現金，有其他想法可再另提案，今天應針對國民黨提案決定是否通過。無黨團結聯盟總召朱信強說，考量中央和地方財政能力，1萬元較合理。

但民進黨議員林智鴻則認為，發放補貼應經過科學調查和統計，補助真正需要幫助的人，而非普發。無黨籍議員黃捷說，振興和紓困是不同概念，不認為普發1萬元是振興解方。

議長曾麗燕說，臨時提案只是建議案，實際中央做不做，還是要看中央，不需要為了金額爭吵。幾經討論後，曾麗燕仍依國民黨提案普發1萬元敲槌過關。

另國民黨議員宋立彬提案建議市府籌措財源買國際認證COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，國民黨議員陳若翠也提案建議市府讓市民施打經世界衛生組織（WHO）緊急授權疫苗，則未有議員表達意見，曾麗燕敲槌通過。

國民黨 民進黨 疫苗

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