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高雄原民警扮大力士 獨力推拋錨車助人獲好評

中央社 / 高雄4日電

台灣原住民選手郭婞淳在東奧舉重發光發熱，高市一名熱心服務的基層原民員警高志強不落人後扮演大力士，昨發現拋錨車輛擔心危險，竟徒手推汽車至路旁，熱心舉動獲好評。

高雄市政府警察局左營分局今天下午指出，在啟文派出所擔任巡邏勤務的高志強昨天中午巡經中華一路圓環時，發現一輛藍色自小客車閃雙黃燈斜停在路中央。經詢問劉姓駕駛才知道是汽車突然拋錨，且已通知拖吊車，但無奈車輛只能停在路中待援。

高志強擔心高雄近日大雨連連，其他駕駛視線不佳恐造成用路人危險，因此二話不說請駕駛劉男上車操控方向盤，自己則卯盡全力推動汽車移到路邊，避免事故發生。劉男對員警的力量及熱忱相當佩服感謝。

左營分局表示，高志強是屏東縣屏北排灣族人，排灣族名為「朗嘎魯」，平時為民服務相當親切、熱心，更是所內的開心果。

此外，因台灣原住民選手郭婞淳、楊勇緯等近來在東京奧運賽場上表現優異，高志強受訪時也笑著表示，看到台灣原住民能在世界舞台發光，自己也與有榮焉，且能在轄區小角落出力幫民眾排除困難也是很開心的事，「汽車再重我都推得動」。

原住民 東京奧運 排灣族

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