連日降雨加上盧碧颱風影響 農民憂心農損加劇

受西南氣流影響持續降雨，高雄木瓜、番石榴、不結球白菜等水傷嚴重，農民近日冒雨搶收。接下來盧碧颱風也有豪雨機率，農業局提醒農民嚴防風雨，加強排水通暢、注意採收安全。

中央氣象局預報8月5日至7日南部地區因盧碧颱風及外圍環流影響，有陣雨或雷雨，且易有短延時強降雨及局部大雨或豪雨以上發生機率。農業局提醒農民多留意天氣資訊，嚴防風雨、加強維護田區畦溝及排水通暢，注意自身採收安全。

近日受西南氣流影響連日降雨，已造成高市農作物損傷，據農業局統計，截至今天上午10時，累計損失金額72萬6千元，被害面積共23.2公頃，主要為木瓜、番石榴、不結球白菜等水傷；市府將持續查報，農民也可主動向公所通報。

美濃區盛產木瓜，近日已有不少農民冒雨採收，但無奈大半都已泡水爛掉。美濃區農會總幹事鍾清輝說，預計要等颱風過後，才能真正統計災損，尤其大雨過後，再經陽光曝曬，損傷會更嚴重，到時災情才會更加顯現。

鍾清輝表示，這波降雨，若只是造成目前結實的瓜果水傷也就算了，更令人擔心的是萬一風雨持續，可能連木瓜樹本身都會撐不住死掉，就很傷腦筋。

為減輕盧碧颱風影響，農業局呼籲農民可將適逢採收期的番石榴、紅龍果、芒果等果品及蔬菜，適時採收；果樹類可適度修剪或以支架固定枝條，防止倒伏，並清除田間枯枝及落果，讓排水順暢，並固定各類農業設施。