動力小船考照 澎湖首開不識字考訓

澎湖許多長者駛船討海幾十年，因不識字仍未取得動力小船駕照，無法出海。航港局今年首度辦理不識字的考訓測驗，但須向澎湖縣政府切結不具國小學歷或者閱讀障礙，以順利取得合法駕照。

澎湖縣政府旅遊處表示，中華民國港口總工會今天公告動力小船招生簡章，9月10日至10月12日受理報名、11至12月開設課程，明年1月由交通部航港局辦理考照測驗。縣府表示，航港局今年除了開辦一般小船駕照輔導，首度辦理不識字輔導，協助漁民早日取得駕照。

動力小船駕駛訓練由旅遊處協助受理報名，縣府表示，為減輕民眾負擔，考照費用由原本新台幣2萬5000元，協調港口總工會同意調降為營業用1萬8000元，自用1萬1000元，縣府編列125萬元補貼縣籍民眾報考動力小船考照費用，營業用1萬2500元、自用9000元。

縣府指出，今年動力小船考照區分一般上課及不識字輔導，已參加過動力小船訓練，筆試未過或是術科未過者，只需報考測驗部分，單一筆試費用1200元，單一術科費用1800元，可線上報名或至縣府旅遊處報名。

縣府表示，動力小船澎湖科技大學實驗大樓演講廳上課，術科測驗在馬公第三漁港。