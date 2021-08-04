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高雄市騎樓能否停機車 三單位見解不同民眾霧煞煞

聯合報 / 記者徐白櫻曹亞沿／高雄即時報導
高市議員黃捷針對騎樓管理規則混亂，應有一致性規範。記者徐白櫻／翻攝
高市議員黃捷針對騎樓管理規則混亂，應有一致性規範。記者徐白櫻／翻攝

高雄市機車數量眾多，許多騎樓停滿機車，適法性卻令人無所適從。市議員黃捷指出，高雄市府經發局、交通局認為，畫線整齊、不妨礙行人通行下可讓民眾停車，警察局卻說騎樓是道路一部份，只能讓行人通行，應有統一標準。市長陳其邁表示，高雄城鄉差距大，會因地制宜制定辦法，市府會儘速制定管理規則。

高市議會持續進行總質詢議程，議員黃捷今天指出，接獲店家陳情希望畫設停車線便利消費者臨停，但高雄市的騎樓可否停放機車沒有統一規範，每次會勘沒有結論，市民更感到無所適從。

黃捷說，經發局說，騎樓若畫整齊線，線外保持足夠行人空間可以停機車；交通局認為，若保持1.5米行人空間，不妨礙行人通行可停車。此外，警察局說，依照道交條例，騎樓、走廊及畫設給行人行走的道路屬於人行道，「人行道禁止臨時停車」，可依法開罰，所以只能讓行人通行。

黃捷強調，三個單位說法不一，應該有統一標準。市長陳其邁表示，很多縣市確實都有相同問題，確實應該訂定行政規則或自治條例來處理或裁罰，大法官會議第564號解釋「可以有限度使用」，高雄城鄉差距非常大，鳳山、小港、旗山與杉林的情況都不一樣，一方面要有一致性執行標準，另方面又要保持騎樓也是道路一部份，確實需要因地制宜解決問題，市府已經開過多次會議，會很快制定一致性標準。

人行道 黃捷 高雄市

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