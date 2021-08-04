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高市議員籲正視「月經貧窮」 盼發放生理用品券

聯合報 / 記者曹亞沿徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員簡煥宗今天提出月經貧窮問題，希望幫助弱勢家庭女學生。圖／翻攝高雄市議會直播
高雄市議員簡煥宗今天提出月經貧窮問題，希望幫助弱勢家庭女學生。圖／翻攝高雄市議會直播

性別意識抬頭，高雄市議員簡煥宗今在議會質詢時關心「月經貧窮」的問題，指出女性平均一生要花20萬元在生理用品上，對弱勢族群是筆不小開銷，希望市府能針對弱勢家庭女同學發放生理用品券，給予協助。教育局表示，學校平常會有相關備品供學生使用，學生有其他需求也會盡力協助。

簡煥宗今天在議會質詢時秀出統計數據，以醫生建議每2至5小時就要更換生理用品，每次生理期女性約需花375元買生理用品，每年就要4500元，以初經到停經平均45年來算，一位女性一生要花20萬元左右在購買生理用品上，是筆不小花費，尤其對於弱勢家庭更是一大負擔。

簡煥宗說，國外也逐漸正視月經貧窮的問題，像美國、蘇格蘭、紐西蘭都要求學校機關發放免費生理用品，台北市也在10所國中試辦，提供女學生免費衛生棉。他希望高雄市政府也能針對弱勢家庭的女同學，發放生理用品券。

教育局長謝文斌說，過去在學校輔導室、健康中心都有準備生理用品供同學使用，而疫情期間停課導致學生取用有困難的話，學校也會盡量給予協助。

弱勢家庭 教育局 放生

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