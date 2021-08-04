屏東上半年交通事故76死 8月起各分局嚴抓超速

10次車禍9次快！屏東縣警局交通隊統計今年1至7月交通事故共計1萬4661件，與去年同期相較呈下降趨勢，主要是5月至7月有長達兩個多月的疫情三級警戒，人車外出大幅減少；警方分析事故主因與超速有很大關係，本月起以強力取締違規超速為工作重點。

交通隊統計，今年1至7月交通事故14661件、死亡76人、受傷11523人，去年同期為1萬6091件、死亡81人、受傷1萬4006人相較，件數減少1430件、死亡減少5人、受傷減少2483人，長達兩個多月禁止移動的疫情三級警戒，是交通事故呈現下降趨勢的原因之一。

警方分析3大肇事主因為「未注意車前狀況2087件」、「未依規定讓車1667件」及「轉彎未依規定692件」，以「未注意車前狀況」造成4080人傷重最多，事故發生原因都與車速有關、包括搶快轉彎及未保持行車安全距離等，超速、搶快為重要因素，為了有效降低車禍等交通事故，本月警方將「超速違規」列為執法重點，將加強攔查、開單告發。