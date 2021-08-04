快訊

【0804確診地圖】本土新增20例、死亡+0！新北群聚再爆14例

特殊交友延燒！台北與台南公布確診足跡 全都接觸同1人

屏東上半年交通事故76死 8月起各分局嚴抓超速

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣警局分析上半年交通事故發生主因與超速有很大關係，本月起以強力取締違規超速為工作重點。記者潘欣中／翻攝
屏東縣警局分析上半年交通事故發生主因與超速有很大關係，本月起以強力取締違規超速為工作重點。記者潘欣中／翻攝

10次車禍9次快！屏東縣警局交通隊統計今年1至7月交通事故共計1萬4661件，與去年同期相較呈下降趨勢，主要是5月至7月有長達兩個多月的疫情三級警戒，人車外出大幅減少；警方分析事故主因與超速有很大關係，本月起以強力取締違規超速為工作重點。

交通隊統計，今年1至7月交通事故14661件、死亡76人、受傷11523人，去年同期為1萬6091件、死亡81人、受傷1萬4006人相較，件數減少1430件、死亡減少5人、受傷減少2483人，長達兩個多月禁止移動的疫情三級警戒，是交通事故呈現下降趨勢的原因之一。

警方分析3大肇事主因為「未注意車前狀況2087件」、「未依規定讓車1667件」及「轉彎未依規定692件」，以「未注意車前狀況」造成4080人傷重最多，事故發生原因都與車速有關、包括搶快轉彎及未保持行車安全距離等，超速、搶快為重要因素，為了有效降低車禍等交通事故，本月警方將「超速違規」列為執法重點，將加強攔查、開單告發。

疫情 車禍

延伸閱讀

疫情降溫陽明山夜遊人數漸增　陽金公路已開千件超速

屏東縣府攜手雲朗觀光集團 住宿免費品嚐屏東好物

屏縣府攜手雲朗觀光集團 住房免費屏東好物任你吃

影／南屏東首間刑事實驗室 鑑識人員不必再衝北屏東

相關新聞

用完餐找不到車急報案 迷糊婦人記錯位置超糗

屏東縣內埔警分局前天中午時分接獲民眾報案，指她將汽車停在萬巒鄉公所前停車場，帶著母親到當地知名的豬腳街一家餐廳用餐，用完...

金門65歲長輩安啦！8／28設大型接種站開打第2劑疫苗

國內疫苗短缺，連帶的原本預定注射莫德納第2劑的時程拉長，不少鄉親都擔憂會不會無疫苗可打？金門縣府今天表示，縣府將再開設大...

邱于軒遭指發布假消息 陳其邁：將嚴格執法

昨天高雄市議員邱于軒爆料，指高雄市政府為衝刺疫苗覆蓋率，要醫事人員暫緩施打第2劑，衛生局昨天立即駁斥為錯誤消息。市議員簡...

海生館「璀璨之海」將登場 感受絢爛迷幻海底氛圍

隨著疫情調降為二級警戒，屏東海生館恢復遊客喜愛的餵食解說活動並開放餐飲服務外，夏日季節限定活動「璀璨之海」將於8月7日登...

屏東上半年交通事故76死 8月起各分局嚴抓超速

10次車禍9次快！屏東縣警局交通隊統計今年1至7月交通事故共計1萬4661件，與去年同期相較呈下降趨勢，主要是5月至7月...

高雄勞動力5年減少8萬人 藍營議員要市府拿對策

高雄市人口呈現逆成長，高市議員方信淵指出，北高薪水差5千元，近5年的勞動力統計發現，從民國105年至109年，高雄市的勞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。