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用完餐找不到車急報案 迷糊婦人記錯位置超糗

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
許姓婦人報案失竊，員警陪著報案婦人徒步在周邊找尋，結果在餐廳旁50公尺外找到，婦人見到愛車一臉驚訝又尷尬。記者潘欣中／翻攝
許姓婦人報案失竊，員警陪著報案婦人徒步在周邊找尋，結果在餐廳旁50公尺外找到，婦人見到愛車一臉驚訝又尷尬。記者潘欣中／翻攝

屏東縣內埔警分局前天中午時分接獲民眾報案，指她將汽車停在萬巒鄉公所前停車場，帶著母親到當地知名的豬腳街一家餐廳用餐，用完餐出來，愛車竟然不見了；警方到場研判竊賊不致於人潮多的用餐時段作案，於是陪著報案婦人徒步在周邊找尋，結果在餐廳旁50公尺外找到，婦人見到愛車一臉驚訝又尷尬，怪自己迷糊健忘，勞煩員警到場很不好意思。

54歲的許姓婦人2日趁著警戒降至二級，帶著8旬母親開車從新園鄉外出，近中午時分時萬巒鄉豬腳街用餐，用完餐後，母女走出店門洽遇大雨，到鄉公所停車處遍尋不著愛車，出遊的閒情逸致頓失，於是在萬巒鄉公所向110報案車輛失竊，請員警前來協助。

萬巒派出所警員孫逸智抵達後，許姓母女表示是首次到萬巒豬腳街，用個餐，車輛卻失竊了；孫分析該對母女恐因初次造訪，且洽逢來雨，遺忘車輛停放處，竊賊應不致於在人潮多的用餐時段作案，於是陪著報案婦人徒步在同條中正路找尋，步行不到50公尺就發現停在彩券行旁。

許姓婦人看到愛車時一臉驚訝又尷尬，對自己的健忘感到不好意思，頻頻謝謝員警雨中的協助及用心，因為真想不起停在這，要到醫院查檢查自己是否有失智症了。

彩券行 失智症 屏東縣

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