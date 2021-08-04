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戴資穎從小打球場館消失 市府評估原址重建運動中心

中央社 / 高雄4日電

台灣羽球好手戴資穎在東京奧運拿下銀牌，高雄市議員簡煥宗說，高雄市鹽埕活動中心未拆除前，是戴資穎從小打羽球的地方，盼市府原址重建，高雄市長陳其邁允諾3個月內重新評估BOT方式。

簡煥宗今天在議會質詢表示，很開心戴資穎拿羽球女單銀牌，以前的鹽埕活動中心是她從小就去打球的地方，可惜後來因結構因素拆掉，戴資穎也曾發文表達不捨。

簡煥宗指出，高雄打羽球的人很多，當初活動中心場館每天有1000到2000人次進出，場館內除了羽球，還有其他運動項目，他多次反映希望能原址重建運動中心，市府運發局也曾表示場館充滿故事性，但可能財務難以收支平衡，廠商卻步。

陳其邁答詢表示，3月12日做過BOT（民間興建營運後轉移模式）財務評估，市府也有內部檢討，會在最短3個月內評估重啟BOT，除羽球場外，還可做多功能使用，盼增加財政誘因讓場館可朝BOT進行，「若真的不行，就市府一手來辦」。

另針對體育選手培育，陳其邁表示，高雄體育政策會在綱領性、指導性原則下逐一推動，運動競技人才培育制度包含選、訓、賽、輔、獎項目，涵蓋師資養成、扎根基層選拔優秀選手、打造優良訓練環境，到進入國際賽事，訂定獎勵等方式。

陳其邁承諾，會設置運動發展基金，評估運用場地收入來挹注選手，並整合民間資源，一同加入培育選手行列，讓運動產業發展可以走得更加長遠。

陳其邁 BOT 高雄市

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