金門65歲長輩安啦！8／28設大型接種站開打第2劑疫苗

國內疫苗短缺，連帶的原本預定注射莫德納第2劑的時程拉長，不少鄉親都擔憂會不會無疫苗可打？金門縣府今天表示，縣府將再開設大型接種站來服務長者，8月28日將在四鄉鎮設AZ疫苗大型接種站開打；莫德納則要依中央疫苗分配，數量確認後，再另行公布。金門縣長楊鎮浯縣長強調，只要接種時間一到、疫苗到位，縣府就會循以往模式開打。

最近縣府接獲不少鄉親來電詢問，不知何時才可以接種第2劑、中央的疫苗預約系統不會操作…等問題。楊鎮浯表示，請65歲以上長輩放心，縣府已做好啟動大型接種站規劃，只要疫苗一到金門，就會開打第2劑，也會請村里長通知長輩開打的時間，並依先前模式接送長輩，仍會以分流，有秩序的施打，讓長輩們安心。

衛生局長李錫鑫表示，目前中央疫苗分配數量多以唐鳳系統預約數分配，為爭取本縣更多疫苗分配數，也鼓勵18歲以上鄉親踴躍上「COVID-19 公費疫苗預約登記」系統登記。若家中長輩不熟系統者，請家中年輕人協助長輩上網登記和預約。

金門縣衛生局表示，縣府與五鄉鎮公所、各醫療院所合作，自6月16日起陸續在全島設置大型新冠肺炎疫苗接種站，分流為縣民大規模注射疫苗，效率和秩序良好，很受好評。但因中央疫苗分配時程等因素，已統一調整第二劑接種時間，鄉親可看接種紀錄卡(黃)第一劑接種時間，再往後推算10至12週，即是可接種第二劑的時間，並請注意依目前規定疫苗不能混打。