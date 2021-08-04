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高雄勞動力5年減少8萬人 藍營議員要市府拿對策

聯合報 / 記者徐白櫻曹亞沿／高雄即時報導
國民黨高雄市議員方信淵要求市府努力吸引年輕人留在家鄉，提升高雄勞動力。記者徐白櫻／翻攝
國民黨高雄市議員方信淵要求市府努力吸引年輕人留在家鄉，提升高雄勞動力。記者徐白櫻／翻攝

高雄市人口呈現逆成長，高市議員方信淵指出，北高薪水差5千元，近5年的勞動力統計發現，從民國105年至109年，高雄市的勞動力減少8萬多人，這是非常大警訊，市府應思考如何吸引外流勞動力回流。

市長陳其邁指出，勞動人口下滑在六都是一個趨勢，人口結構老化、少子化都是原因，高雄人口跟台中都差不多，但老年人口多9萬人，會從增加出生率與改善投資環境，吸引更多就業人口方向來努力。

高雄市議會進入總質詢議程，議員方信淵指出，根據民政局資料，從15歲至64歲人口分析，高雄市105年占總人口數74.19％，至109年占比下滑至71.63％，高雄市的勞動力逐年下降，5年來共流失8萬666人。

方信淵指出，勞動力連年下降是非常大警訊，這個年齡層是勞動力與消費力的一群，流失會造成人口老化、消費力下降，若以每人每月2萬元消費金額統計，一個月會少16億元，一年會少近200億，如何讓8萬多人回到高雄非常重要。

此外針對年輕人北漂問題，陳其邁說，他也希望創造好的工作機會讓年輕人留在自己的家鄉發展，包括路科、橋科的招商引資都是市府重視的工作。

高雄市 老化

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