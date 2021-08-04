屏縣政「斯卡羅-尋Me記」展 引領民眾探索生命源頭

公共電視斥資2億元、以發生在屏東恆春半島為時代背景取材的史詩戲劇「斯卡羅」， 讓大家重新認識該段影響台灣命運的國際歷史事件，並重新思考生活在多元族群的每個人；8月14日開播前，屏東縣政府9日起與公視合辦「斯卡羅-尋Me記」檔案應用主題展，揭開台灣多元族群身分的謎底，同時引領民眾一起探索、追尋生命源頭。

「斯卡羅」改編自醫師陳耀昌的小說「傀儡花」，以美國商船「羅妹號」（Rover）於1867年在恆春半島南方海域發生船難為背景，船員上岸誤闖排灣族領地全遭殺害，史稱「羅妹號事件」，引發美國出兵攻打台灣，清政府也派兵南下，各種外來勢力對在地原住民部落、平埔聚落及移墾的閩、客庄人帶來衝突與震盪，讓台灣躍上國際舞台，最後由美國駐廈門領事李仙得與斯卡羅大股頭卓杞篤簽訂「南岬之盟」書面協議後落幕。

屏東縣政府為讓民眾快速追根溯源、認識自己的族系，主題展中結合劇中角色，以族群生活移動或類戰爭時沙盤推演棋子做設計，來探索自己的家族歷史，探索先民歷史脈絡足跡，另和泰武鄉佳興社區發展協會及普樂地文化資產傳承保護協會合作，策劃原住民紋手主題的圖文敘述及實物展示。

佳興社區發展協會邱霄鳳老師提供珍藏的11位VUVU（長者）圖文資料、族系譜圖、階序關係圖及文手工具、掛軸等寶貴文物參展，讓民眾認識原住民豐富多元的文化生活記憶，開啟文手印記知識解放的密碼，也凸顯文化資產保存的重要價值與寶貴。展期8月9日至9月3日周一至周五在縣府南棟大樓1樓大廳，現場備有限量精美宣導品贈送。