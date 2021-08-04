大雨造成道路塌陷 陳其邁：不允許處理有時間差

高雄連日大雨，造成前鎮區凱旋路出現塌陷坑洞，被質疑通報後未立即處理；高雄市長陳其邁今天說，通報完到處理有時間差是不被允許的，還想拖到隔天，「這個我們非常不高興」。

昨天下午近4時，獲報凱旋四路、瑞田街口有大面積路面凹陷，巡邏員警發現後，立即擺設交通錐警戒，並通報相關單位處理。

高雄市養工處昨天派員勘查後，發現凱旋四路、瑞田街口凹陷面積長寬約15公尺X10公尺，原本預計今天上午9時30分進場灌漿填平凹陷，但高雄市副市長林欽榮下令立刻填平，昨天晚間11點30分搶修，今天清晨5點30分恢復通車。

林欽榮今天表示，軍令如山，市民的通行權為優先，「怎麼可以等明天再做完呢？」面對極端氣候，所有市府團隊都要繃緊神經，任務下達就要完成。

陳其邁也說，接到報時間到處理有時間落差，這是不被允許的。他昨天也要求工務局跟公共安全有關的工作，一刻都不能慢，「昨天就應該馬上處理了，怎麼可以拖到隔天早上再做處理？這個我們非常不高興。」

無黨籍高雄市議員黃捷今天上午也在議會質詢時說，除了凱旋路道路塌陷外，前幾天鳳山區勝利路也有人行道塌陷，「不要看到一個洞，補一個洞」，希望根本性檢討問題，不要再發生這種荒唐的事。

陳其邁說，大雨過後，若有地下管線漏水，就會造成地表下土壤流失，現在下雨，颱風也馬上要來，所以先填平補齊道路，等天晴後再把箱涵漏洞補齊，也會再加強箱涵的雨水漏水檢測，提升公共安全。